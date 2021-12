Bob Esponja: Ingrediente secreto do Hambúrguer de Siri pode ser nojento

Bob Esponja tem alguns mistérios, o maior deles sendo sobre o que se trata a fórmula secreta do Hambúrguer de Siri, e uma estranha teoria dos fãs sugere que o verdadeiro segredo é vômito de baleia, fornecido por ninguém menos que Pérola.

Todo o mistério em torno da história de fundo de Pérola abriu caminho para uma variedade de teorias, mas existe uma que assume um aspecto estranho e nojento: o Seu Siriguejo adotou Pérola porque ela serve a um propósito para o negócio dele, e ele usa o vômito dela como o ingrediente secreto do Hambúrguer de Siri.

Uma teoria postada no Reddit (via Screen Rant) tenta explicar por que o Seu Siriguejo adotou Pérola levando em consideração o quão ganancioso ele é.

O autor explica que não faz muito sentido que alguém que ama o dinheiro e odeia desperdiçá-lo tanto quanto o Seu Siriguejo adote uma criança, pois é uma jogada muito cara, então deve haver algo mais por trás disso.

O autor acrescenta que a razão pela qual o Seu Siriguejo adotou Pérola é que ela é realmente útil para seu restaurante, e tudo está relacionado ao vômito de baleia, que, segundo o internauta, “vale muito” no mundo real, já que é usado na indústria de perfumes.

Como não existe indústria de perfumes no universo de Bob Esponja, o Seu Siriguejo pode estar usando o vômito de Pérola como o ingrediente secreto do Hambúrguer de Siri, é por isso que ele faz de tudo para manter a fórmula segura e não parece se importar com todo o dinheiro que gasta com Pérola.

A fórmula secreta do Hambúrguer de Siri é, talvez, o segredo mais bem guardado de Bob Esponja e, como tal, muito provavelmente nunca teremos uma revelação oficial, então os fãs certamente continuarão criando teorias em torno desse mistério.

Revelada a verdadeira idade do Bob Esponja

A idade exata do Bob Esponja é um mistério em sua série animada. No entanto, de acordo com o Comic Book Resources, é possível fazer uma estimativa, com base no que o desenho revelou.

No episódio “Hora do Sono”, os fãs têm um vislumbre da carteira de motorista de Bob Esponja, que lista seu aniversário como 14 de julho de 1986.

Dado o episódio que foi ao ar em 2000, Bob Esponja teria 14 anos naquele momento, se a linha do tempo do desenho se alinhar com o período de exibição do episódio.

No entanto, essa revelação traz alguns furos, principalmente porque Bob Esponja nunca teria uma carteira de motorista com 14 anos de idade.

Apesar de sua personalidade infantil, ele é um personagem maduro no que diz respeito a se virar por conta própria.

Evidências apontam para que Bob Esponja seja um adulto.

A avó do personagem se refere a ele como “adulto” e “crescido” em mais de uma ocasião.

Ele também parece mais velho do que Pérola, que tem 16 anos no desenho. Além disso, ele tem sua própria casa, paga contas e trabalha em tempo integral. Em combinação, esses fatores o colocam entre 18 e 20 anos.

Apesar da estimativa, a idade de Bob Esponja continua não importando tanto, já que é um personagem atemporal, criado para agradar tanto crianças quanto adultos.

No Brasil, Bob Esponja está disponível na Netflix.