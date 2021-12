Brasileiros comparam ator de La Casa de Papel com cantor Belchior

Luka Peros, o Marselha de La Casa de Papel, chamou atenção dos fãs brasileiros na Netflix por ser casado com a brasileira Paula Feferbaum. Agora, o famoso contou outra curiosidade.

Por conta dessa ligação com o Brasil e pelo casamento, grande parte dos seguidores de Peros são brasileiros. Até por isso, o ator é constantemente comparado com Belchior.

Continua depois da publicidade

O próprio intérprete de Marselha em La Casa de Papel chamou atenção para essa comparação em entrevista ao jornal Folha de São Paulo.

“Te amo, Belchior. Acho que eu devo parecer com o cantor Belchior. Também me chamam de fofinho, fofo e me fazem pedidos de casamento. Mas sobre esses últimos, lamento, vocês chegaram tarde”, contou Luka Peros sobre como é chamado.

De fato, o ator da Netflix realmente lembra o cantor Belchior com o visual de Marselha em La Casa de Papel. Compare abaixo.

O erro do Professor que ninguém notou em La Casa de Papel

Com o fim de La Casa de Papel, muitos detalhes da série da Netflix começam a surgir. Um deles é um momento do assalto na Casa da Moeda em que o Professor comete um erro que poderia entregar a identidade dele.

Como os fãs devem lembrar, no assalto na Casa da Moeda, o Professor e a Inspetora Raquel estavam em lados opostos. Como ninguém conhecia a identidade real do líder do bando, Sergio se aproximou da policial para ter vantagens no assalto.

O que ninguém notou é como o Professor flertou em entregar a identidade dele para Raquel desde que a encontrou em um bar. O personagem de La Casa de Papel diz que o nome dele é Salvador Martin.

Se os espectadores pararem para pensar, lembra Salvador Dalí, que inspira as máscaras dos bandidos. Em espanhol, Martin e Dalí, inclusive, tem sonoridade semelhante.

A única desculpa para esse detalhe do Professor é o fato de Salvador ser um nome comum na Espanha. Apesar disso, a referência, agora, se torna um pouco mais clara para os espectadores de La Casa de Papel.

La Casa de Papel está disponível na Netflix.