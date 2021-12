Brooklyn Nine-Nine: O que aconteceu com personagens sumidas

Em Brooklyn Nine-Nine, Terry era casado com Sharon, com quem teve três crianças. Durante o curso da série, Charles também acabou em um relacionamento de longo prazo com uma mulher chamada Genevieve. O que aconteceu com essas personagens sumidas da série? O Comic Book Resources abordou essa questão em um novo artigo.

Durante as primeiras temporadas, Sharon era uma personagem secundária relativamente proeminente.

Ela só apareceu em cinco episódios, mas desempenhou um papel fundamental no estabelecimento de Terry e sua vida fora da delegacia.

O mesmo aconteceu com Genevieve. Ela estreou muito mais tarde e só apareceu em quatro episódios, mas acabou desempenhando um papel semelhante na construção de Charles, levando em conta a sua vida pessoal.

O que foi meio estranho é que nenhuma das personagens durou muito tempo. Sharon apareceu pela última vez na terceira temporada e Genevieve na quarta temporada.

O sumiço de Sharon e Genevieve

Embora Brooklyn Nine-Nine nunca tenha especificado o que aconteceu com Sharon e Genevieve, é indicado que elas continuaram casadas com Terry e Charles, já que eles mencionaram suas parceiras em muitas outras ocasiões.

É possível que alguma questão com as atrizes tenha impedido o retorno das personagens. Ou os escritores de Brooklyn Nine-Nine simplesmente perderam o interesse nelas.

Elas podem não ter tido uma presença física, mas Sharon e Genevieve continuaram sendo fatores na série.

Ainda assim, o sumiço de Sharon e Genevieve causa estranhamento nos fãs de Brooklyn Nine-Nine. Seria interessante se elas tivessem retornado de alguma maneira.

No Brasil, Brooklyn Nine-Nine está disponível pela Netflix.