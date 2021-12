Caitriona Balfe, a Claire, responde sobre o fim de Outlander

Caitriona Balfe, a Claire de Outlander, respondeu para Variety uma pergunta sobre a possibilidade do seriado terminar. A resposta da estrela é otimista.

A protagonista de Outlander não quis dar qualquer previsão. Mas, Caitriona Balfe acredita que enquanto houver histórias boas para o seriado, a produção deve seguir em frente.

“Eu acho que enquanto o roteiro permanecer bom e tivermos coisas novas para explorar”, respondeu a atriz sobre a possibilidade do fim de Outlander.

Como os fãs sabem, a série é baseada nos livros de Diana Gabaldon. Enquanto a própria série está no ar, a escritora até lança novos títulos.

Assim, histórias não devem faltar para que o drama continue.

Criadora queria Liam Neeson como estrela de Outlander

Hoje em dia é difícil imaginar qualquer outro ator além de Sam Heughan no papel de Jamie Fraser em Outlander. A autora dos livros, no entanto, tinha dois outros astros em mente para o papel: Liam Neeson e Sean Connery.

O primeiro livro, intitulado Outlander, foi publicado em 1991 e os direitos foram vendidos para um filme ser realizado, mas não saiu do papel. Isso muito antes da série da Starz.

Quando o longa-metragem ainda era uma possibilidade, Gabaldon tinha em mente dois famosos atores, bem diferentes de Heughan.

“Liam Neeson e Sir Sean Connery foram os primeiros candidatos a Jamie. Bem, isso foi há anos, quando meus primeiros livros foram escolhidos para um longa-metragem. As pessoas ficavam me perguntando quem eu escolheria, e foram os primeiros que me vieram à mente. Eu estava pensando em termos gerais em grandes homens de aparência celta que poderiam fazer isso, e tanto Liam quanto Sean eram construídos dessa forma e ficavam lindos de kilt”, disse a autora ao Parade.

Outlander lança a sexta temporada nos Estados Unidos em 6 de março de 2022. No Brasil, a série é exibida pelo Star+ e pela Netflix.

Clique aqui para assinar o Star+ e ficar por dentro do seriado.