Campanha para reviver Cowboy Bebop na Netflix atinge grande marca

Cowboy Bebop ganhou uma adaptação em live-action na Netflix que foi cancelada após a primeira temporada. Após a notícia, espectadores se uniram para fazer ações para trazer o seriado de volta.

Mesmo com críticas medianas, os espectadores acreditam que essa versão de Cowboy Bebop merece uma segunda chance. Por isso, a primeira atitude foi uma petição pedindo isso para Netflix.

Continua depois da publicidade

Esse documento online conseguiu atingir uma grande marca. A petição pedindo para segunda temporada de Cowboy Bebop passou de 80 mil assinaturas.

“Não é uma cópia direta do anime, mas o mundo que eles juntaram e trouxeram é incrível, merecendo uma segunda temporada”, diz a petição.

No momento dessa publicação, o documento está em 84 mil assinaturas. O objetivo é de 150 mil. Enquanto isso, a Netflix não se pronuncia.

Mais sobre a série de Cowboy Bebop na Netflix

“Cowboy Bebop é um faroeste futurista cheio de ação sobre três caçadores de recompensas.”

“Conhecidos como ‘cowboys’, Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) e Faye Valentine (Daniella Pineda) formam um trio letal que percorre a galáxia em busca dos criminosos mais perigosos do universo – contanto que sejam bem pagos, obviamente.”

“Mas não são apenas seus alvos que estão em apuros. Os cowboys também têm seus próprios problemas: seu passado está à espreita”, afirma a descrição da Netflix.

O diretor do anime original, Shinichiro Watanabe, até voltou para trabalhar nessa versão.

A história do anime segue um grupo de caçadores de recompensa formado por Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine e Radical Ed, que caçam os criminosos mais perigosos do sistema solar. A trama conta ainda com muito jazz.

Cowboy Bebop está disponível na Netflix.