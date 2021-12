Cara Delevingne se junta a Selena Gomez em série do Star+

Only Murders in the Building acrescentou Cara Delevingne no elenco. A atriz de Esquadrão Suicida vai se juntar à série do Star+ na segunda temporada.

A atriz, que também estrela Carnival Row, no Amazon Prime Video, viverá Alice, uma “sofisticada especialista do mundo da arte, que se envolve no mistério”, informa o Digital Spy.

Com isso, Cara Delevingne se junta a famosos como Steve Martin e Selena Gomez na obra, que aacompanha três estranhos obcecados por um crime.

A notícia vem após Steve Martin ter confirmado que a segunda temporada de Only Murders in the Building já está em produção. Ele informou a notícia por meio do Twitter.

Mais sobre Only Murders in the Building

“Três estranhos que compartilham uma obsessão com o verdadeiro crime de repente se veem presos em um”, diz a sinopse da série.

Only Murders in the Building foi criada por Steve Martin e John Hoffman, que também trabalham como produtores e roteiristas da obra.

O elenco também traz Martin Short, Aaron Dominguez, Amy Ryan, Jackie Hoffman, Teddy Coluca, Jayne Houdyshell e Tina Fey.

Only Murders in the Building está disponível no Star+.