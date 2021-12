Chefe de Emily em Paris dá spoiler sobre futuro da vida amorosa da protagonista

Alerta de spoilers

Emily em Paris mostra a protagonista dividida entre Gabriel e Alfie, que quer tentar um relacionamento à longa-distância com a personagem titular. O showrunner Darren Star comentou sobre esse futuro da vida amorosa dela.

Conforme Star (via Express), os fãs não devem “desconsiderar” Alfie ainda. Pode ser que eles acabem juntos na série da Netflix.

“É difícil, emocionalmente, saber que você tem sentimentos por alguém”, explicou ele. “E acho que pela primeira vez, Emily admitiu para si mesma exatamente o quão fortes são esses sentimentos”.

Falando sobre Alfie, Darren Star disse ao TV Line: “Pessoalmente, eu amo Alfie. Não desconsideraria Alfie e não acho que Emily deveria fazer isso”.

“E Londres não é tão longe assim de Paris!”, continuou o showrunner de Emily em Paris.

Mais sobre Emily em Paris na Netflix

Criada por Darren Star, autor de Younger e Sex and the City, Emily em Paris traz a citada Lily Collis como a protagonista homônima. Apresentada como uma executiva de marketing em Chicago, Emily se muda para Paris para revitalizar as redes sociais de um icônica grife de luxo.

Nos 10 primeiros episódios da série, Emily e seus novos colegas de trabalho aprendem uns com os outros, e usam suas experiências e visões coletivas para criar uma interessante estratégia comercial.

No segundo ano, Emily mostra que está se tornando cada vez mais francesa. Ao mesmo tempo, a personagem está com dúvidas em vários campos da vida dela, inclusive o amoroso – em que deve formar um triângulo amoroso.

O seriado ainda tem Philippine Leroy-Beaulieu e Ashley Park no elenco.

“Emily Cooper consegue o trabalho dos sonhos em Paris. Agora, ela precisa administrar a carreira, os amigos e o amor na Cidade Luz”, diz a sinopse oficial.

Emily em Paris tem duas temporadas na Netflix.