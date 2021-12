Cobra Kai acaba mistério e entrega a mudança no Torneio de All Valley

No trailer da quarta temporada, Cobra Kai indica uma grande mudança no Torneio de Karatê de All Valley. A prévia da Netflix chega a fazer um mistério dramático sobre o evento que acontece desde Karatê Kid.

Em uma das cenas mostradas, a votação do comitê parece aprovar uma regra que vai revolucionar o torneio. Um dos participantes afirma que, “Deus nos ajude”.

Continua depois da publicidade

Inicialmente, o trailer pode até tentar enganar. Alguns fãs de Cobra Kai podem ter a impressão de que seria uma regra de os técnicos, que agora são Daniel La Russo, Johnny Lawrence e John Kreese, lutarem.

Mas, no anúncio do trailer, o torneio segue como Sub-18, o que não faria sentido ter os técnicos em combate. Assim, fãs atentos notaram qual é realmente a mudança da regra.

O Torneio de All Valley deve permitir armas. Em uma das cenas, Samantha é vista com duas espadas. Se os fãs congelarem o momento, a personagem está no Torneio de All Valley se preparando para um confronto.

Confira abaixo a imagem de Cobra Kai e relembre o trailer.

✋Atenção✋



Sem brigas até o torneio!!!



Isso tudo vai ser resolvido no tatame.



A nova temporada de Cobra Kai chega dia 31 de dezembro. pic.twitter.com/PZ6e2GqC9L — netflixbrasil (@NetflixBrasil) December 9, 2021

Cobra Kai lança quarta temporada em breve na Netflix

Cobra Kai é a continuação do universo de Karatê Kid. A série era uma produção do YouTube, mas acabou sendo adquirida pela Netflix.

Na gigante do streaming, Cobra Kai adquiriu um novo nível de popularidade. A série é elogiada por fãs e críticos por seu estilo divertido e pela maneira que honra o legado da franquia Karatê Kid.

Leia abaixo uma sinopse de Cobra Kai, da Netflix.

“Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta sequência da trilogia Karatê Kid.”

Na quarta temporada, os dois vão justamente reunir forças para parar o Cobra Kai, dominado por John Kreese. O vilão, para parar o ex-aprendiz Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, vai trazer de volta Terry Silver, principal ameaça de Karatê Kid 3.

A quarta temporada de Cobra Kai chega à Netflix em 31 de dezembro.