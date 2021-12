Cobra Kai: Que horas sai a 4ª temporada na Netflix

Cobra Kai lança a quarta temporada em 31 de dezembro na Netflix. A série de Karatê Kid deve chegar com os novos episódios às 4 horas da manhã.

Esse é o horário para as séries originais da Netflix. Fãs se confundem com o da meia-noite, mas esse período fica para lançamentos de títulos que não são originais do serviço.

Ultimamente, vale notar, a Netflix vem mudando alguns horários de determinadas produções. Como Lulli, que chegou no turno da tarde, e La Casa de Papel, lançada uma hora depois do comum.

Porém, caso isso aconteça com Cobra Kai, a Netflix procura avisar os assinantes. Pela audiência do seriado de Karatê Kid, isso certamente deve acontecer em caso de mudança.

Confira abaixo o trailer da quarta temporada de Cobra Kai.

Mais sobre a quarta temporada de Cobra Kai na Netflix

Cobra Kai é a continuação do universo de Karatê Kid. A série era uma produção do YouTube, mas acabou sendo adquirida pela Netflix.

Na gigante do streaming, Cobra Kai adquiriu um novo nível de popularidade. A série é elogiada por fãs e críticos por seu estilo divertido e pela maneira que honra o legado da franquia Karatê Kid.

“Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta sequência da trilogia Karatê Kid.”

Na quarta temporada, os dois vão justamente reunir forças para parar o Cobra Kai, dominado por John Kreese. O vilão, para enfrentar o ex-aprendiz Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, vai trazer de volta Terry Silver, principal ameaça de Karatê Kid 3.

Esse confronto vai ser decidido em um lugar chave de toda franquia. A quarta temporada traz mais uma edição do Torneio de All Valley.

A quarta temporada de Cobra Kai chega na Netflix às 4 horas da manhã do dia 31.