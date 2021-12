Cobra Kai surpreende fãs com notícia na Netflix

A quarta temporada de Cobra Kai se aproxima e a série já está muito bem encaminhada, conforme revelou o co-criador, Jon Hurwitz.

Em publicação nas redes sociais, Hurwitz anunciou que a quinta temporada da série da Netflix já encerrou as filmagens em Atlanta, nos EUA.

Continua depois da publicidade

Ele compartilhou uma foto dele, junto do co-criador de Cobra Kai, Josh Heald, com a legenda: “Cinco. Fim”. Detalhes sobre essa temporada, no entanto, não foram revelados.

A renovação da série para a quinta temporada antes mesmo da estreia da quarta mostra a confiança da Netflix na audiência praticamente garantida do seriado.

Com as três temporadas já lançadas, a derivada de Karatê Kid provou ser um dos maiores sucessos da plataforma. Veja o tuite do criador de Cobra Kai, abaixo.

Cobra Kai lança quarta temporada em breve na Netflix

Cobra Kai é a continuação do universo de Karatê Kid. A série era uma produção do YouTube, mas acabou sendo adquirida pela Netflix.

Na gigante do streaming, Cobra Kai adquiriu um novo nível de popularidade. A série é elogiada por fãs e críticos por seu estilo divertido e pela maneira que honra o legado da franquia Karatê Kid.

Leia abaixo uma sinopse de Cobra Kai, da Netflix.

“Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta sequência da trilogia Karatê Kid.”

Na quarta temporada, os dois vão justamente reunir forças para parar o Cobra Kai, dominado por John Kreese. O vilão, para parar o ex-aprendiz Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, vai trazer de volta Terry Silver, principal ameaça de Karatê Kid 3.

A quarta temporada de Cobra Kai chega à Netflix em 31 de dezembro.