Com fim de La Casa de Papel, astro troca Netflix pelo Prime Video

Álvaro Morte, o Professor de La Casa de Papel, vai aparecer mais no Amazon Prime Video do que na Netflix com o fim da série. O ator já está em A Roda do Tempo e ainda estará em Sem Limites, ao lado de Rodrigo Santoro.

As duas trazem gêneros que são bem diferentes de La Casa de Papel. Sem Limites é baseada em fatos reais e promete trazer um drama de época sobre navegações.

A minissérie é ambientada nos anos 1500. Nela, o Professor de La Casa de Papel, sem os conhecidos óculos, ficará barbudo e com o cabelo comprido.

A série do Amazon Prime Video conta a história da primeira viagem completa ao redor do mundo, comandada pelo português Fernão de Magalhães. O brasileiro Rodrigo Santoro fica com esse papel.

Enquanto isso, Álvaro Morte será o comandante Juan Sebastián Elcano. Abaixo, os fãs podem ver um pouco do visual do astro de La Casa de Papel para o novo seriado.

Astro de La Casa de Papel está também em A Roda do Tempo

Enquanto isso, Álvaro Morte já mostra a presença no Amazon Prime Video com A Roda do Tempo. O seriado é uma fantasia e ainda conta com Rosamund Pike no elenco.

Nesse caso, o Professor de La Casa de Papel se transforma em um homem com poderosos mágicos. O papel dele em A Roda do Tempo é de Logain Ablair.

A Roda do Tempo é uma série de fantasia ambientada em um mundo fictício e baseada em uma saga literária. A série do Prime Video é baseada na saga de Robert Jordan.

A Roda do Tempo acompanha a história de Moiraine, uma integrante da poderosa organização Aes Sedai – que é descrita como “um grupo formado apenas por mulheres que conseguem canalizar poderes mágicos e elementais”.

A protagonista reúne um grupo de cinco jovens que têm suas vilas destruídas pelos exércitos de Dark One, uma entidade terrível que objetiva destruir toda a existência.

Dentre esses cinco heróis – segundo os cálculos de Moiraine – está a reencarnação do Dragão, um antigo guerreiro e poderoso mago destinado a salvar o mundo da escuridão ou envolvê-lo de uma vez por todas nas forças das trevas.

A Roda do Tempo está disponível no Amazon Prime Video. Ao mesmo tempo, La Casa de Papel também tem todas temporadas na Netflix.