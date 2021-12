Com imagem, atriz de The Vampire Diaries indica aparição em Stranger Things

Nina Dobrev, que interpretou Elena em The Vampire Diaries, indicou que vai aparecer na quarta temporada de Stranger Things, na Netflix.

No Instagram, a atriz publicou uma foto dela diante de um prédio identificado como Hawkins High School. Hawkins é a cidade fictícia onde todas as temporadas da série se passaram até agora.

“Coisas mais estranhas já aconteceram”, escreveu Nina Dobrev na legenda da foto publicada na rede social. Ela não ofereceu mais informações sobre uma possível participação na série.

Infelizmente teremos de aguardar um trailer, ou a estreia da temporada em si para saber se a atriz de The Vampire Diaries, de fato, vai aparecer nesse quarto ano da série da Netflix.

Essa foi a primeira vez que ouvimos falar o nome dela em relação a qualquer coisa de Stranger Things, então certamente estão conseguindo manter bem os segredos.

Veja a publicação de Nina Dobrev, abaixo.

Mais sobre Stranger Things

Stranger Things foi criada pelos Irmãos Duffer. A série se tornou um dos maiores sucessos da Netflix.

O elenco conta com nomes como Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, David Harbour e Winona Ryder, entre outros. A quarta temporada da série contará com participação de Robert Englund, conhecido por seu papel como Freddy Krueger no cinema.

Leia abaixo uma sinopse da série da Netflix.

“Quando um garoto desaparece, a cidade toda participa nas buscas. Mas o que encontram são segredos, forças sobrenaturais e uma menina.”

Stranger Things está disponível pela Netflix. A quarta temporada deve ser lançada em 2022.