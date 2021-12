Com nova série no Prime Video, The Boys vai contar histórias secretas

O Amazon Prime Video anunciou uma nova série derivada de The Boys. Intitulada Diabolical, será um seriado antológico ambientado no mesmo universo da popular série de super-heróis.

O anúncio foi feito por meio de um vídeo com Karl Urban, que interpreta Billy Butcher em The Boys, divulgado no YouTube da plataforma de streaming.

“Não há dúvida de que vocês são os maiores fãs do mundo”, afirmou Urban no anúncio. “Como uma forma especial de agradecer a vocês, temos uma pequena surpresa que será lançada no início do próximo ano”.

“Os produtores Eric Kripke, Seth Rogen e Evan Goldberg pediram a alguns de seus amigos famosos para prepararem oito episódios deliciosamente únicos, distorcidos e animados ambientados no mundo de The Boys”, continuou Karl Urban;

Dentre os roteiristas dos episódios de Diabolical estão Awkwafina, Garth Ennis, Eliot e Ilana Glazer, Simon Racioppa, Justin Roiland e Ben Bayouth, Andy Samberg e Aisha Tyler. Rogen e Goldberg também vão escrever alguns episódios, informa a Variety.

Rogen e Goldberg também fizeram uma declaração:

“Desde que vimos o filme de animação Animatrix, uma série de curtas-metragens ambientados no universo de Matrix, queríamos copiar isso. Hoje esse sonho se tornou realidade”.

Veja o vídeo, abaixo.

Outra derivada de The Boys

Vale apontar que The Boys já tem outra série derivada em desenvolvimento no Amazon Prime Video. Essa outra série será escrita e produzida por Craig Rosenberg e supostamente se passa em uma faculdade da Vought International exclusivamente para super-heróis jovens.

A série derivada é descrita como um seriado universitário que mistura Jogos Vorazes com o mesmo coração, sátira e atrevimento de The Boys.

Será uma “série irreverente que explora a vida de super-heróis jovens e competitivos enquanto colocam seus limites físicos, sexuais e morais à prova, competindo pelos melhores contratos nas melhores cidades”.

The Boys tem duas temporadas no Amazon Prime Video. O terceiro, assim como a derivada Diabolical, está previsto para 2022.