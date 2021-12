Com novo visual, ator de The Big Bang Theory revela volta na TV

Kunal Nayyar, o Raj de The Big Bang Theory, tem data para voltar na TV no primeiro papel fixo dele após a comédia. Com novo visual, o astro está em Suspicion, série do Apple TV+ com Uma Thurman.

Além do visual, Kunal Nayyar muda também de gênero de produção. Em The Big Bang Theory, o ator fez muita comédia como Raj.

Agora, no Apple TV+, o artista estará em um suspense. Nas primeiras imagens reveladas, os fãs podem ver que o ator está barbudo e com um corte diferente de cabelo.

A foto, inclusive, já indica o tom da trama. O astro de The Big Bang Theory aparece com uma cara de sério.

Suspicion ganhou data para ser lançada globalmente em 4 de fevereiro. Confira abaixo o novo visual de Kunal Nayyar para o seriado.

Mais sobre Suspicion, série com ator de The Big Bang Theory

A série, como citado, é estrelada simplesmente por Uma Thurman, de Kill Bill. Suspicion é baseada no seriado israelense False Flag, com criação de Amit Cohen e Maria Feldman.

A trama é focada no depois de um sequestro.

O caso começa a ser transmitido para toda internet e quatro residentes de hotéis são colocados como principais suspeitos. As autoridades e o público devem descobrir quem é o culpado.

Uma Thurman será a mãe do personagem Leo, o jovem de 21 anos que acaba sequestrado no meio de Nova York. O elenco tem ainda Noah Emmerich (The Americans), Georgina Campbell (Krypton), Elizabeth Henstridge (Agents of S.H.I.E.L.D.), Elyes Gabel (Scorpion) e Angel Coulby (The Tunnel).

O showrunner da série é Rob Williams, de The Man in the High Castle.

Além de Suspicion, o ator de Raj esteve em Criminal: UK, mas com papel menor do que terá na Apple TV+. A nova série dele chega em 4 de fevereiro.

Já The Big Bang Theory está disponível no HBO Max.