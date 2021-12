Com visual bem diferente, Lily Collins dá ideia sequência de Emily em Paris

Lily Collins chamou a atenção nas redes com um ensaio para a revista Vogue. Depois disso, ela deu uma ideia para continuação de Emily em Paris, da Netflix.

As fotos mostram a atriz com forte maquiagem nos olhos e batom vermelho. O cabelo é repicado, com unhas e roupas pretas.

Um fã comentou “Emily em Berlim” e a atriz gostou do comentário, chegando a tirar um print e publicá-lo junto de uma das fotos do ensaio dela para a Vogue.

“Pivô da 3ª temporada ?? Quem está comigo?…”, escreveu a atriz da Netflix na legenda.

Quem sabe, após visitar e morar em Paris por um tempo, a personagem pode ir para a Alemanha por um tempo. Veja a publicação da atriz de Emily em Paris, abaixo.

Mais sobre Emily em Paris na Netflix

Criada por Darren Star, autor de Younger e Sex and the City, Emily em Paris traz a citada Lily Collis como a protagonista homônima. Apresentada como uma executiva de marketing em Chicago, Emily se muda para Paris para revitalizar as redes sociais de um icônica grife de luxo.

Nos 10 primeiros episódios da série, Emily e seus novos colegas de trabalho aprendem uns com os outros, e usam suas experiências e visões coletivas para criar uma interessante estratégia comercial.

No segundo ano, Emily mostra que está se tornando cada vez mais francesa. Ao mesmo tempo, a personagem está com dúvidas em vários campos da vida dela, inclusive o amoroso – em que deve formar um triângulo amoroso.

O seriado ainda tem Philippine Leroy-Beaulieu e Ashley Park no elenco.

“Emily Cooper consegue o trabalho dos sonhos em Paris. Agora, ela precisa administrar a carreira, os amigos e o amor na Cidade Luz”, diz a sinopse oficial.

Emily em Paris tem duas temporadas na Netflix.