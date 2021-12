Com visual diferente, ator fez sucesso na Netflix antes de La Casa de Papel

Patrick Criado foi uma das revelações das temporadas finais de La Casa de Papel. O ator aparece como Rafael, filho de Berlim, de forma bem diferente da vida real e de como fez sucesso antes na Netflix.

Alguns fãs da série espanhola já podem ter visto antes Patrick Criado na Netflix. O ator esteve no filme Abaixo de Zero, que foi um sucesso do serviço.

Nesse longa de suspense e ação, o ator é Nano. Além disso, antes, o intérprete do filho de Berlim atuou no seriado O Sucessor, também da Netflix.

Se alguns fãs não reconheceram o ator, o fato é explicado pela citada aparência. Para La Casa de Papel, Patrick Criado ganhou um visual diferente, com óculos e um corte de cabelo com mais volume.

Nas outras produções, o astro de La Casa de Papel é conhecido por penteados mais curtos e também por não usar óculos, ou qualquer outro acessório.

Compare abaixo os visuais de Patrick Criado em La Casa de Papel, O Sucessor e Abaixo de Zero.

La Casa de Papel continua com série de Berlim

A Netflix anunciou que está trabalhando em uma série derivada de La Casa de Papel. O foco estará em Berlim, um dos personagens mais importantes do seriado principal.

A gigante do streaming revelou ainda que o projeto será lançado em 2023.

Ainda não há detalhes sobre a história e o elenco. No roubo da Casa da Moeda, Berlim se tornou um dos personagens mais amados do seriado.

Morto, voltou a aparecer em flashbacks, ganhando arcos próprios. A Netflix indica que a nova série será um prelúdio, possivelmente indo além na origem de Berlim e a relação com o irmão dele, o Professor.

La Casa de Papel está disponível na Netflix.