Como Boba Fett volta com série no Disney+ após destino em Star Wars

O Livro de Boba Fett dá continuidade à história do clássico personagem de Star Wars. Mas para quem não assistiu The Mandalorian, o retorno dele pode vir como surpresa.

Por anos acreditou-se que o caçador de recompensas morreu em O Retorno de Jedi, após Han Solo esbarrar nele, fazendo ele cair no poço de Sarlacc, onde ele seria digerido lentamente.

The Mandalorian, no entanto, mostra que Boba Fett sobreviveu. O Caçador de Recompensas, de alguma forma, conseguiu escapar do Sarlacc, mas ficou sem a armadura. Ele finalmente a recupera na série de Star Wars do Disney+.

O Livro de Boba Fett deve abordar como exatamente ele conseguiu sobreviver a Sarlacc, mas possivelmente envolveu muito fogo e tiroteio dentro da barriga do monstro.

Agora o Caçador de Recompensas finalmente pode mostrar a que veio, tendo em vista que é um dos personagens mais amados de Star Wars.

Mais sobre a derivada de The Mandalorian

“O Livro de Boba Fett é uma emocionante aventura de Star Wars. Veremos lendário caçador de recompensas Boba Fett e a mercenário Fennec Shand navegando pelo submundo da galáxia, quando retornam às areias de Tatooine para reivindicar o território antes governado por Jabba o Hutt e seu sindicato do crime”, diz a sinopse oficial.

Temuera Morrison e Ming-Na Wen retornam como Boba Fett e Fennec Shand, respectivamente. Eles interpretaram os papéis em The Mandalorian. Morrison ingressou no universo Star Wars em Ataque dos Clones, como Jango Fett (e seus clones).

Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson trabalham como produtores executivos.

Star Wars: O Livro de Boba Fett já está disponível no Disney+. Clique aqui e assine a plataforma de streaming.