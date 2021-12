Como Bridgerton pode ter volta de grande personagem na 2ª temporada

Regé-Jean Page roubou a cena na primeira temporada de Bridgerton na Netflix como o Duque de Hastings. Logo após o papel, o ator anunciou que deixou a série – mas, há uma forma dele voltar.

É claro que o Duque não é importante para história da segunda temporada, como acontece nos livros. O foco, inclusive, muda para Anthony.

Mas, o material original usado pela série da Netflix mostra como o Duque pode retornar. Seria interessante porque poderia ser uma participação especial de Regé-Jean Page em Bridgerton.

Em O Visconde Que Me Amava, que conta a história de amor de Anthony, os irmãos Bridgerton se reúnem para um jogo de croqué – contando com o Duque, que é casado com Daphne.

O interessante é que a cena é muito importante para Bridgerton, se tratando de Anthony e Kate. Assim, deve ser incluída na Netflix e esse momento poderia ter a participação especial de Regé-Jean Page na Netflix.

Claro que o ator e a produção não vão confirmar isso, uma vez que seria justamente para surpreender os espectadores. Nos livros, o momento mostra que Simon e Daphne estão muito apaixonados e querem mais filhos.

Agora, os fãs devem esperar pela segunda temporada para saber se o momento será incluído e contará com o Duque.

Mais sobre Bridgerton na Netflix

A produção acompanha a história da Família Bridgerton, um clã de aristocratas vivendo em Londres durante o período da Regência, no início do século XIX.

Mesmo durando poucas décadas, a Regência é conhecida como uma época de grandes avanços e tendências diferenciadas nas belas-artes, arquitetura, moda e etiqueta.

A primeira temporada de Bridgerton foca principalmente na primogênita dos Bridgerton: Daphne. A jovem procura pelo amor verdadeiro e um casamento à altura após ser apresentada à sociedade em 1813 pela Rainha Charlotte.

Enquanto lida com as expectativas da elite, Daphne é obrigada a lidar com os escandalosos boatos divulgados pela Lady Whistledown, a misteriosa autora de um “boletim de fofocas” publicado semanalmente.

Na segunda temporada, o foco passa para Anthony. Até por conta disso, Daphne terá uma presença menor.

Embora não seja a showrunner da produção da Netflix, Shonda Rhimes mantém grande influência como produtora executiva. O comando da série fica com Chris Van Dusen.

Bridgerton estreia na Netflix em 25 de março de 2022.