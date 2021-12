Como Gavião Arqueiro pode enganar fãs da Marvel com o Tio

Alerta de spoilers

Para os fãs da Marvel, Gavião Arqueiro, série do Disney+, está prestes a trazer o Rei do Crime, vilão do Demolidor. Há muitos indicativos de que o personagem seja o Tio de Maya, a Eco.

Em um flashback da infância de Eco, esse Tio é mostrado em partes. Os fãs puderam ouvir a voz dele e também ver uma mão.

Para muitos, há o indicativo de ser Wilson Fisk. Mas, há uma maneira de Gavião Arqueiro estar enganando os fãs da Marvel.

O mencionado Tio pode ser Derek Bishop, o supostamente morto pai de Kate Bishop. Ele sumiu na primeira cena do seriado, que se passa nos eventos de Os Vingadores, mas o corpo nunca é visto.

Além disso, há uma base dos quadrinhos para essa reviravolta. Na origem de Kate Bishop na Marvel, a mãe dela inventa a própria morte na infância da filha, e depois volta trabalhando para uma vilã.

No MCU, a Marvel pode apenas ter invertido os papéis. Com isso, Derek pode estar vivo e trabalhando como um chefe do crime, inclusive ao lado de Eleanor Bishop.

Essa pode ser uma forma dele manter as finanças da família, permitindo que a esposa e a filha tenham uma vida confortável.

Gavião Arqueiro está disponível no Disney+

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011. A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

Gavião Arqueiro está no Disney+. Novos episódios chegam nas quartas.

