Como um romance estraga a história de Avatar: A Lenda de Aang

O romance entre Katara e Aang aparece desde a primeira temporada de Avatar: A Lenda de Aang, mas é somente na segunda temporada que ele efetivamente se torna um problema.

Apesar dos dois serem crianças, o que já torna todo esse arco estranho, na segunda temporada, Aang revela estar obcecado por Katara.

Isso acontece quando ele treina para liberar os chakras dele com o guru e descobre precisar estar disposto a deixar tudo para trás. Ele consegue fazer isso com todos, exceto em relação a Katara.

Considerando o arco do personagem, ele deveria ter problemas em deixar para trás os amigos com quem viajou desde então (incluindo a dobradora de água, claro) e não exclusivamente ela.

Felizmente isso vai sendo melhorado nos episódios posteriores e o desenho consegue ser encerrado de maneira digna.

Série de Avatar na Netflix é desaprovada por elenco original

O elenco de Avatar: A Lenda de Aang reuniu-se em chamada virtual e um dos assuntos abordados na conversa foi a nova versão da série, dessa vez em live-action, que será exibida na Netflix.

A conversa do elenco ocorreu no dia 9 de janeiro de 2021 e contou com a participação de Dante Basco (Zuko), Jack DeSena (Sokka), Dee Bradley Baker (Appa e Momo), Grey Griffin (Azula), Olivia Hack (Ty Lee), Jennie Kwan (Suki), Cricket Leigh (Mai) e Michaela Murphy (Toph).

“Eu não sei como contar essa história melhor que o que o desenho fez. Estou aberto ao que eles quiserem fazer com a série em live-action, sobre a qual não sei nada”, disse Baker, dublador de Appa e Momo em Avatar: A Lenda de Aang.

O dublador continuou, dizendo que o desenho original é “um padrão a ser seguido, em todos os aspectos, em história e atuação”. Ele também disse que nunca vai participar de uma série melhor que essa.

Olivia Hack, a Ty Lee de Avatar: A Lenda de Aang, considera o live-action da Netflix “redundante”.

“Estão fazendo exatamente a mesma coisa, mas como live-action. Não estão acrescentando algo, ou expandindo o universo. É a mesma coisa, o que soa redundante”.

A série live-action de Avatar: A Lenda de Aang ainda não tem previsão oficial na Netflix.