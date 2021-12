Confira quando as novas temporadas das séries Chicago chegam ao Brasil

O canal Universal anunciou as estreias das séries Chicago P.D., Chicago Fire e Chicago Med para 10 de janeiro de 2022 no Brasil. As produções estão entre os seriados mais populares da emissora.

Como se tornou conhecido em outros anos, o Universal continua com as Segundas de Chicago. A sequência traz um episódio de Chicago Med, um de Chicago Fire e por fim, um de Chicago P.D..

No dia 10/01, a partir das 21h30, é a estreia da sétima temporada de Chicago Med. Após um ano de excelentes índices de audiência, a série retoma seus episódios inéditos sem duas de suas principais personagens, April Sexton (Yaya DaCosta) e Natalie Manning (Torrey DeVitto), mas com novos nomes no elenco e desdobramentos surpreendentes.

A nova temporada promete muita emoção. Entre as tramas, o Doutor Will Halstead (Nick Gehlfuss) encontra sua carreira em risco depois de encobrir uma grave violação de ética; Sharon Goodwin (S. Epatha Merkerson) lida com uma inspeção fiscal de impostos, por ser a chefe do maior hospital da cidade e o Dr. Ethan Choi (Brian Tee) parece se recuperar após ser baleado por um ex-paciente.

Chicago Fire e Chicago P.D. também voltam com tramas emocionantes

Após Chicago Med, estreia a décima temporada de Chicago Fire. O primeiro episódio chega com o Pelotão 3 inteiro correndo risco de vida, história que ficou aberta na season finale da última temporada.

Liderada pelo capitão Matthew Casey (Jesse Spencer) e pelo tenente Kelly Severide (Taylor Kinney), a família do corpo de bombeiros também inclui o chefe do batalhão Wallace Boden (Eamonn Walker), a paramédica Sylvie Brett (Kara Killmer), os veteranos Christopher Herrmann (David Eigenberg) e Randy “Mouch” McHolland (Christian Stolte), os bombeiros Stella Kidd (Miranda Rae Mayo) e Joe Cruz (Joe Minoso), os jovens bombeiros Blake Gallo (Alberto Rosende) e Darren Ritter (Daniel Kyri), e a nova paramédica Violet Mikami (Hanako Greensmith).

Chicago Fire promete fortes emoções para os fãs, pois, nesta temporada, a série também está marcando o 200º episódio, com a despedida de um grande personagem. Uma outra novidade será a chegada do ator Brett Dalton (de Agentes da S.H.I.E.L.D.) ao elenco fixo.

Às 23h, Chicago P.D. chega em sua nona temporada com uma de suas personagens principais entre a vida e a morte, a oficial Kim Burgess (Marina Squerciati). A Unidade de Inteligência e, principalmente, o futuro do Sargento Hank Voight (Jason Beghe) seguem em cheque para esse novo ano.

No passado, Voight (Jason Beghe) teve que se adaptar às novas realidades enquanto se mantinha comprometido em levar os criminosos à justiça. Nos novos episódios, o sargento continua lutando para manter a cidade segura ao lado de sua equipe dedicada, incluindo o Detetive Jay Halstead (Jesse Lee Soffer), os oficiais Adam Ruzek (Patrick John Flueger) e Kevin Atwater (LaRoyce Hawkins) e a Detetive Hailey Upton (Tracy Spiradakos).

Mais estreias do canal Universal

Além das séries Chicago, a emissora traz ao Brasil outros títulos que são populares entre o público.

Na terça-feira, dia 11/01, às 21h30, é a vez da estreia da 23ª temporada de Law & Order: SVU, a série mais longeva da TV por assinatura. Mesmo com mais de 20 temporadas, a ficção segue batendo recordes de audiência. A grande novidade é que, nesta temporada, além da participação do personagem Elliot Stabler (Christopher Meloni), a estreia terá exibição de dois episódios em sequência e os fãs vão chegar ao 500º da série.

A capitã Olivia Benson (vencedora do Emmy, Mariska Hargitay) retorna como comandante da Unidade de Vítimas Especiais, um esquadrão dedicado de detetives que investigam crimes cruéis de agressão sexual e violência doméstica. Benson é acompanhada por seu segundo em comando, o sargento Odafin “Fin” Tutuola (Ice T), além da Detetive Amanda Rollins (Kelli Giddish), a oficial Katriona “Kat” Azar Tamin (Jamie Gray Hyder), o promotor distrital assistente Dominick “Sonny” Carisi (Peter Scanavino) e o vice-chefe Christian Garland (Demore Barnes).

Na quinta, 13/01, às 21h30, as novas temporadas de FBI (4ª) e FBI: Most Wanted (3ª), começam com um super crossover de três partes, começando com FBI, seguido de FBI: Most Wanted e encerrando com a estreia de uma nova série da franquia: FBI: International.

O novo e dinâmico drama segue os agentes de elite da divisão Internacional do FBI, que têm a difícil missão de proteger os americanos onde quer que estejam. A equipe, que fica baseada em Budapeste, na Hungria, viaja por todo o mundo para investigar e neutralizar ameaças contra americanos no exterior, arriscando suas vidas em missões perigosas para proteger os interesses dos Estados Unidos e seus cidadãos.

FBI: Internacional é estrelado por Luke Kleintank, Heida Reed, Carter Redwood, Vinessa Vidotto e Christiane Paul.

Logo após a exibição, todas as séries também estarão disponíveis no Universal+, plataforma de conteúdo On Demand da NBCUniversal Brasil, disponível dentro dos serviços Globoplay + Canais ao vivo e Canais Globo.