Criador confirma o fim de Peaky Blinders “como conhecemos”

Peaky Blinders está chegando ao fim e o criador da série, Steven Knight, falou sobre esse desfecho, que acontecerá em um filme.

Na sexta e última temporada veremos Tommy Shelby indo contra Oswald Mosley uma última vez, mas esse conflito deve acabar somente no filme.

“Vou escrever o filme, que será ambientado e gravado em Birmingham”, disse o showrunner de Peaky Blinders à Variety.

“Esse provavelmente vai ser meio que o fim da linha para Peaky Blinders como conhecemos”, continuou o criador da série.

Por enquanto não há qualquer informação sobre a série continuar além disso, então deve ser realmente uma grande despedida.

Sexta temporada de Peaky Blinders tem uma volta confirmada

Astro de Venom, Tom Hardy volta como Alfie Solomons para sexta temporada de Peaky Blinders. A revelação foi feita pela própria série da Netflix e da BBC.

No Reino Unido, a BBC One trouxe um teaser da temporada final. Tommy Shelby conversa com Alfie: “Eu acredito que escrevi o seu ato final”.

Em Peaky Blinders, o personagem de Tom Hardy foi dado como morto na quarta temporada. Mas, o quinto ano indica que não foi bem o que aconteceu.

Agora, para celebrar a sexta temporada de Peaky Blinders, o grande personagem retorna. É uma ótima notícia para os espectadores.

Peaky Blinders tem cinco temporadas na Netflix. A sexta e última chega em 2022.

Confira abaixo o teaser revelado pela BBC One.