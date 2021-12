Criador conta se 6ª temporada de La Casa de Papel pode acontecer

Oficialmente, La Casa de Papel termina na Netflix com a quinta temporada. O criador Álex Pina conta que não há perspectiva de uma sexta temporada acontecer.

A revelação foi feita ao Indian Express. Muitos espectadores amam os personagens da série e pedem por uma sexta temporada, mesmo que em formato diferente.

Mas, na visão dos chefes do seriado espanhol na Netflix, La Casa de Papel explorou praticamente tudo dos personagens. Por isso, Pina e os colaboradores dele concluíram que o melhor era parar no assalto do Banco da Espanha.

“Nós fizemos mais de dois mil minutos de ficção com dois roubos. Eu acho que nós chegamos ao limite de alguns arcos emocionais e arcos de transformação dos personagens. Eu acho que contamos muito e é um bom momento de parar. É uma temporada muito climática e é melhor parar antes do que depois”, declarou Álex Pina.

Mesmo com essa decisão, La Casa de Papel não deixa o universo de lado na Netflix. Berlim ganha uma série prelúdio e um remake da Coreia do Sul também está em produção.

A decisão da produção espanhola é realmente não fazer uma continuação direta do seriado.

Medo de qualidade da sexta temporada de La Casa de Papel decair

O diretor e produtor Jesús Colmenar concorda com a decisão do criador na Netflix. Um dos medos dos colaboradores de La Casa de Papel é a série começar a perder qualidade a partir de uma sexta temporada.

“Nós temos muitos exemplos de séries que se arrastaram por muito tempo. E acho que o melhor a fazer quando uma série está fazendo sucesso, como Álex diz, é partir com uma explosão e fazer uma temporada especial de várias formas diferentes”, comentou o diretor.

A partir de agora, La Casa de Papel deve começar uma franquia explorando de forma única os personagens. Berlim é o primeiro com a mencionada série.

A produção da Netflix será um prelúdio, abordando a origem do personagem. Pode ser que o Professor tenha envolvimento, já que os dois são irmãos.

A série de Berlim tem previsão para 2023. Enquanto isso, La Casa de Papel está com todas temporadas disponíveis na Netflix.