Criador de popular série da Netflix recusa título de “nova Round 6”

Round 6 (Squid Game) fez um enorme sucesso na Netflix, se tornando a série mais vista da plataforma de streaming. Após a chegada do título, outra produção sul-coreana ganhou destaque, sendo comparada com o aclamado título.

A série em questão é Profecia do Inferno, que também tem uma trama sombria. Pelo país de origem e por isso, muitos a colocaram como “a nova Round 6”.

Mas, o criador de Profecia do Inferno, Yeon Sang-ho, recusa esse título. Para o roteirista, Round 6 e a popular série são diferentes, tendo como única semelhança um clima sombrio na história.

“Eu acho que Round 6 e Profecia do Inferno têm suas diferenças e o motivo para as pessoas gostarem são diferentes. As duas são populares porque tiveram coisas que as pessoas se identificaram e relacionaram. Todos têm um nível de medo e escuridão dentro si, e isso é universal. Então, quando fiz Profecia do Inferno, eu quis me inspirar no medo que todo mundo tem”, contou o criador ao New York Post.

Enquanto isso, Round 6, como se sabe, carrega uma crítica ao capitalismo. Além disso, a série da Netflix usa um jogo mortal envolvendo pessoas falidas, enquanto Profecia do Inferno envolve criaturas sobrenaturais que começam a mandar pessoas ao inferno.

“Eu não acho que precisa ser sombrio para ser um sucesso global. É que Round 6 e Profecia do Inferno foram duas séries sombrias em sequência. Pousando no Amor e Hometown Cha-Cha-Cha são séries sul-coreanas que são populares e são felizes. Então, acho que a Coreia tem muitos gêneros a oferecer”, completou Sang-ho.

Profecia do Inferno tem uma temporada na Netflix

A sinopse de Profecia do Inferno mostra que a trama da produção é marcada pela presença de criaturas sobrenaturais e monstros terríveis.

“Quando criaturas sobrenaturais começam a mandar pessoas para o inferno após condenações brutais, surge uma seita religiosa que tem a justiça divina como maior preceito”, afirma a sinopse oficial divulgada pela Netflix.

Junto com a criação de Yeon Sang-ho, Profecia do Inferno conta também com Choi Gyu-seok como produtor. Sang-ho é o diretor de todos os 6 episódios da série.

O elenco da produção é formado por Yoo Ah-in, Jeong Min Park, Chase Yi, Kim Hyun-joo, Jin-ah Won, Ryu Kyung-Soo, Re Lee, Do-yoon Kim e Ik-joon Yang.

Profecia do Inferno chega ao catálogo internacional da Netflix com o título de Hellbound. A série é baseada em uma HQ digital de mesmo nome, criada pelo próprio diretor da produção.

A sinopse internacional da série indica que as criaturas monstruosas que aparecem na trama não são demônios – mas sim anjos.

“É uma série sobre anjos sobrenaturais que aparecem do nada para condenar pessoas a uma eternidade no Inferno”, afirma a descrição.

Profecia do Inferno e Round 6 (Squid Game) estão na Netflix.