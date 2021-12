Criador do desenho de Billy e Mandy foi demitido por “arruinar” Cartoon Network

O criador de As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy, Maxwell Atoms, disse ter sido demitido por “arruinar” a marca do Cartoon Network e, portanto, não deve trabalhar com o Adult Swim tão cedo.

A declaração foi feita enquanto respondia perguntas dos fãs por meio da conta dele no Tumblr. Ele foi perguntado se já considerou fazer séries para o Adult Swim. Ele disse ter ideias, mas que não acha que a colaboração vá acontecer por conta do passado dele.

Tenho algumas ideias que acho que arrasariam no Adult Swim”, escreveu Atoms. “Mas, como o atual presidente é o cara que me censurou publicamente por ‘arruinar a marca do Cartoon Network’ com meu ‘desenho animado de peido odioso’ antes de me demitir imediatamente… essa colaboração parece incrivelmente improvável”.

Atoms se refere a Michael Ouweleen, presidente atual do Adult Swim, que foi vice-presidente sênior de desenvolvimento e programação do Cartoon Network de 2006 a 2008.

Demissão do Cartoon Network

O criador de As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy, posteriormente, esclareceu sobre sua demissão do Cartoon Network.

“Só para esclarecer, o Cartoon Network demitiu todo mundo em 2009. Eles até mesmo mudaram seus executivos da Geórgia para Los Angeles e depois os demitiram também. Eles deixaram Craig e Genndy irem. Certamente não posso levar a demissão para o lado pessoal. reprimir pessoalmente. Quer dizer… Digamos que “alguém” estava produzindo um programa problemático.

“Se eu estivesse no comando, a primeira coisa que faria seria ligar para essa pessoa e pedir que mudasse alguma coisa. Se eu não fizesse isso, eu pare de pedir novos episódios em vez de pegar mais. E, finalmente, se eu decidisse que simplesmente zeraria tudo… eu simplesmente despediria todos e diria: ‘Desculpe, estamos indo em uma direção diferente'”, acrescentou Maxwell Atoms.

Em seguida, o criador de As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy criticou a forma como todos foram demitidos no Cartoon Network.

“O que eu não faria é reunir todos em uma grande sala de conferências e destruir um projeto no qual 1/6 do estúdio estava trabalhando por sete anos. Isso foi há muito, muito tempo. Definitivamente um impacto na minha carreira. Mas bem-vindo à indústria do entretenimento. O objetivo da minha postagem não era começar a reclamar, mas impedir que as pessoas sugerissem constantemente que eu deveria fazer um show no Adult Swim. Eu realmente aprecio a fé em meu trabalho, mas como eu disse… tal colaboração é improvável”.

No Brasil, As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy está disponível no HBO Max.