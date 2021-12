Criador se arrepende de fazer um importante episódio em The Walking Dead

Alerta de spoilers

Robert Kirkman, o criador de The Walking Dead, tem arrependimentos em relação ao seriado na TV. Um deles, que foi contado ainda em 2014, ressurgiu por conta de um grande indicativo feito para o universo de Rick Grimes.

Fãs se atentaram ao fato de que o criador não queria ter colocado no ar o episódio final da primeira temporada. Ele introduziu o virologista Edwin Jenner, que faz uma importante revelação a Rick Grimes sobre o vírus zumbi.

Na cena chave, o doutor diz para o protagonista: “Está no seu sangue. Todos nós carregamos”.

O arrependimento voltou a ser comentado porque Jenner retorna na cena pós-créditos de The Walking Dead: Um Novo Universo.

“Se eu fizesse de novo, eu não faria o capítulo sobre a CDC. Deu muita informação em um momento de estágio muito inicial da série”, comentou Kirkman.

Apesar disso, o criador ainda vê como um final de primeira temporada “divertido” para The Walking Dead.

Estrela de The Walking Dead comenta sobre Rick e Jadis

Jadis e Rick Grimes são amigos ou inimigos no universo de The Walking Dead? É uma questão que se torna cada vez mais nebulosa, mas a estrela Pollyanna McIntosh tratou de revelar a verdade sobre a relação entre os dois.

“Por que não as duas coisas? Ela passou muito tempo com Rick, o respeita muito e teve muito cuidado com ele”, disse a atriz no Talking Dead (via Comic Book).

“Acho que ela teve uma resposta genuína à situação dele, porque realmente queria salvá-lo.”

“Não acho que ela estava pensando apenas em entrar para a CRM. Acho que ela realmente queria encontrar um lugar mais seguro para levá-lo”, acrescentou a atriz.

“Deste ponto em diante, Jadis simplesmente continuou fazendo o que é certo em sua visão de mundo.”

No Brasil, a série The Walking Dead: Um Novo Universo é exibida pela AMC Brasil, mas também está disponível no Amazon Prime Video. Já o seriado principal está no Star+.

