Darth Vader em Round 6? Veja como Star Wars influencia 2ª temporada

A segunda temporada de Round 6 (Squid Game) terá conflitos com influências de Star Wars. O criador da série da Netflix, Hwang Dong-hyuk citou especificamente Darth Vader no paralelo com a obra dele.

Dong-hyuk conversou com a EW e fez a comparação com Star Wars. A segunda temporada ainda não foi oficialmente anunciada pela Netflix, mas o criador do seriado já tem algumas ideias.

“Não posso ainda discutir a segunda temporada de forma oficial, mas se houver um segundo ano, na primeira temporada vimos Gi-hun como um personagem cuja humanidade é exposta em certas situações”, disse o criador de Round 6 (Squid Game).

“Em outras palavras, a humanidade dele é mostrada de forma mais passiva”, explicou. “Mas acho que na segunda temporada, o que ele aprendeu nos jogos e a experiência dele na primeira temporada será usado de forma mais ativa. Ao mesmo tempo, para o Front Man, que também é um antigo vencedor do jogo, mas se tornou Front Man, é como Darth Vader. Alguns viram Jedi e outros se tornam Darth Vader”, acrescentou Hwang Dong-hyuk.

O criador da série da Netflix ainda disse que em certo ponto Gi-hun será testado nessa segunda temporada, mas não revelou exatamente como isso vai acontecer.

Round 6 (Squid Game) está disponível na Netflix

Em Round 6 (Squid Game), 456 pessoas são convidadas a participar de uma misteriosa competição de sobrevivência chamada apenas de Squid Game.

Os participantes competem em uma série de jogos infantis tradicionais – mas com reviravoltas mortais – e colocam as vidas em risco em busca do prêmio de 45,6 bilhões de Wons (a moeda da Coreia do Sul). O valor equivale a aproximadamente 40 milhões de dólares.

Apenas um entre os participantes leva a bolada. Nesse cenário marcado por traições, ambição e muitos perigos, todos os concrrentes fazem de tudo para garantir o prêmio. Afinal de contas, o Squid Game só convida pessoas que realmente precisam de dinheiro, o que traz um nível maior de desespero à competição.

