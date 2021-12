DC terá série do filho do Batman

A Entertainment Weekly relatou que a CW está desenvolvendo uma série chamada Gotham Knights, com base nos quadrinhos da DC. O foco estará em um filho adotivo do Batman.

Apesar de acontecer em Gotham, não há relação dessa nova série com Batwoman.

Gotham Knights seguirá o filho adotivo rebelde de Bruce Wayne após o assassinato de Bruce, com o jovem sendo forçado a formar uma aliança improvável com os filhos dos inimigos do Batman depois que todos eles são acusados ​​de matar o Cavaleiro das Trevas.

Como os criminosos mais procurados da cidade, esses desajustados devem lutar para limpar seus nomes. Mas sem o Batman, Gotham se torna mais perigosa do que nunca.

Ainda não foi anunciado um elenco para Gotham Knights.

Também não está claro como essa série irá se conectar com as outras da DC na CW.

Nova série da DC na CW

Aparentemente, os personagens principais de Gotham Knights serão originais. Ou seja, criados especialmente para a série, incluindo o filho adotivo do Batman, que não teve seu nome divulgado.

Enquanto Damian Wayne é o filho biológico de Batman nos quadrinhos, o super-herói conta com vários outros filhos adotivos que assumiram o manto de Robin, como Dick Grayson e Tim Drake.

No entanto, sendo um personagem completamente novo, o protagonista de Gotham Knights pode não ter nenhuma relação com Robin, mas por enquanto nada nesse sentido está confirmado.

Ainda não há previsão de lançamento para Gotham Knights, da DC na CW.