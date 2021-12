Derivada de The Walking Dead terá 3ª temporada? Veja

Haverá uma terceira temporada de The Walking Dead: Um Novo Universo? Aqui está o que sabemos (via Digital Spy).

The Walking Dead: Um Novo Universo é uma série derivada de The Walking Dead. Apesar de muito criticada, a produção demonstrou certa importância ao explicar alguns pontos misteriosos da franquia de TV.

Acontece que nosso tempo com esse novo grupo de sobreviventes acabou e não haverá uma terceira temporada de The Walking Dead: Um Novo Universo.

O seriado teve como objetivo focar na vida daqueles que cresceram em meio ao surto do vírus e como eles se adaptaram aos zumbis como parte de sua vida normal enquanto tentavam navegar na vida adulta.

Sem nova temporada

A série derivada nunca foi elaborada para progredir além de duas temporadas, com o produtor Matt Negrete explicando que eles queriam contar uma história dentro de um período de tempo finito.

Em declarações à Entertainment Weekly em 2020, ele disse: “Não existe planejamento para uma sexta temporada ou algo do tipo.”

“Vamos fazer duas temporadas. Serão 20 episódios no total. É desafiador, porque há muito que precisamos para encaixar nesses 20 episódios. Mas, ao mesmo tempo, é ótimo saber exatamente no que você está trabalhando.”

“Essas duas temporadas são como dois capítulos de um livro. Estamos indo direto ao ponto. É empolgante.”

Agora, o foco voltará para a série principal, The Walking Dead, e a outra série derivada, Fear the Walking Dead.

No Brasil, a série The Walking Dead: Um Novo Universo é exibida pela AMC Brasil, mas também está disponível no Amazon Prime Video.