Detalhe no final de La Casa de Papel está confundindo assinantes da Netflix

La Casa de Papel teve um fim explosivo, mas que acabou confundindo muitos assinantes da Netflix. Dito isso, vamos destrinchar esse desfecho, que deixou os fãs com a pergunta: Rafael roubou o ouro de verdade ou o falso?

Um dos pontos principais do episódio final da série espanhola diz respeito ao paradeiro do ouro do banco. Assim que deixou o prédio, diversos grupos ficaram encarregados do transporte. O Professor sabia que era vital que ninguém soubesse a localização precisa.

A polícia, é claro, ficou desesperada em busca do ouro, usando violência contra o grupo. Apesar disso, o Professor não revela a localização.

No fim, o Professor negocia a soltura deles entregando ouro falso e Rafael era essencial para encontrar o verdadeiro. Rafael recebeu um bilhete, mas jamais é revelado o que está escrito nele.

O fim de La Casa de Papel é vago de propósito, a fim de deixar o espectador na dúvida se Rafael roubou o ouro, ou não. Como a família toda do professor está envolvida com roubos, é provável que ele tenha roubado.

Produzida na Espanha, La Casa de Papel se tornou um sucesso inesperado para a Netflix. Originalmente, a série não era uma produção da gigante do streaming e, na realidade, já havia sido cancelada.

Ao ser adicionada ao catálogo da Netflix, no entanto, La Casa de Papel se transformou em um verdadeiro fenômeno, conquistando fãs em vários países do mundo.

Isto motivou a gigante do streaming a produzir mais temporadas, o que consolidou o espaço da produção em seu catálogo.

Apesar do fim de La Casa de Papel, não pense que esse universo está terminando. A Netflix já prepara outras séries da franquia.

Um derivado de Berlim está em desenvolvimento, com lançamento marcado para 2023. La Casa de Papel também terá uma versão sul-coreana, que deve chegar à Netflix em 2022.

La Casa de Papel está disponível na Netflix.