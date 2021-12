Diretor da Marvel quer Jackie Chan como próximo astro do MCU

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis conta com um elenco composto praticamente por astros de ascendência chinesa. O diretor Destin Daniel Cretton gostaria de ter outro ator do país asiático no Universo Cinematográfico Marvel (MCU): Jackie Chan.

O diretor conversou com o CinemaBlend para o lançamento do filme em home media e falou sobre querer levar o lendário ator para a continuação de Shang-Chi.

“Se pudéssemos ter Jackie Chan em um filme isso seria um sonho que tive a vida toda. Vamos deixar isso no ar”, disse o diretor.

Dito isso, ainda não há qualquer informação sobre Jackie Chan aparece em qualquer filme da Marvel. Ultimamente ele tem se envolvido mais em projetos na China e em Hong Kong.

Mas sempre há a possibilidade para um papel no MCU, mesmo que seja menor, visto que atores de renome já fizeram ou fazem parte dos filmes da Marvel.

Shang-Chi está no Disney+

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis é um filme de super-heróis baseado no personagem Shang-Chi da Marvel Comics. Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, é parte do MCU.

O filme é dirigido por Destin Daniel Cretton a partir de um roteiro que escreveu com Dave Callaham e estrelado por Simu Liu como Shang-Chi ao lado de Awkwafina, Meng’er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Michelle Yeoh e Tony Leung.

No filme, Shang-Chi é forçado a confrontar seu passado após ser atraído para a organização dos Dez Anéis.

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis está disponível no Disney+.

