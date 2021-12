Diversidade de Grey’s Anatomy faz Shonda Rhimes sentir vergonha de outras séries

Grey’s Anatomy, junto de séries como Oz e The Wire, foi importante para levar mais representatividade à televisão. Shonda Rhimes diz sentir-se envergonhada de outras séries e da indústria como um todo quando o assunto é falta de representatividade.

A renomada produtora conversou com a Variety e elogiou a forma como Grey’s Anatomy lida com essa questão. Ao longo dos anos, o seriado introduziu diversos personagens não brancos, LGBT+ e mais.

“Infelizmente, acho que o legado pode simplesmente ser o de que tornamos possível que mais pessoas não brancas tenham empregos diante das câmeras na televisão”. Embora ainda seja uma conquista, Rhimes deixa claro que a façanha “a deixa com vergonha da televisão”.

Rhimes acredita que já tenha passado da hora da indústria como um todo ser mais inclusiva e que em 2005, quando a série estreou, isso já deveria estar estabelecido.

“Nós mudamos os rostos que você vê na televisão. E não deveria ter demorado tanto para que isso acontecesse”, disse a produtora.

18ª temporada de Grey’s Anatomy tem data para chegar na TV

Criada por Shonda Rhimes, Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios chegam em 25 de janeiro de 2022.

