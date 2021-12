Drama de fim de ano: Grey’s Anatomy e Modern Family vão deixar a Netflix

Triste notícia para os fãs de Grey’s Anatomy e Modern Family: ambas as séries vão deixar a Netflix no dia 31 de dezembro de 2021.

O anúncio foi feito por meio do Twitter da própria plataforma de streaming e gerou muita comoção por parte dos assinantes, que logo comentaram a publicação.

Muitos reclamaram, enquanto outros disseram que entendem a saída de ambas as séries, que ocorre por questões contratuais.

Vale apontar que Modern Family está no Star+, assim como Grey’s Anatomy, que também está no Globoplay. Portanto, há algumas opções para os fãs assistirem as séries.

Veja o tuite da Netflix, abaixo.

Me sentindo no episódio do avião.



É verdade. Todas as temporadas de Grey’s Anatomy e Modern Family ficam disponíveis só até o dia 31 de dezembro de 2021. Foi um prazer ser o lar de Meredith Grey e da família Dunphy. 💔 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) December 2, 2021

Transmissão de Grey’s Anatomy no Brasil

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios chegam em 25 de janeiro de 2022.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Netflix, Amazon Prime Video (esses dois últimos até o fim do ano) e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19 também está no Star+.

