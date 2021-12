Elfos: Explicamos o final sangrento da série da Netflix

A série dinamarquesa Elfos já está fazendo muito sucesso na Netflix, principalmente por misturar o clima de Natal com cenas realmente assustadoras. Muitos assinantes que já maratonaram os 6 episódios da produção ficaram confusos. Afinal de contas, o que acontece no final de Elfos? A série terá continuação? Respondemos essas e outras questões abaixo; confira.

Elfos acompanha a história de uma família que viaja para uma remota ilha dinamarquesa para passar o Natal – mas rapidamente descobre que o local não é tão bucólico como imaginavam. A ilha em questão é controlada por uma comunidade extremamente religiosa, que faz de tudo para manter vivas as “tradições antigas”. Tudo mesmo.

Os protagonistas também descobrem que a ilha é povoada também por Elfos – versões reais, assustadoras e bem mais violentas que suas contrapartes natalinas. A situação fica ainda mais complicada quando a caçula da família encontra um bebê Elfo perdido e decide levá-lo para a casa.

No final do longa, Josefine é sequestrada por Karen, a sádica matriarca da ilha, que deseja sacrificar a garota para garantir a vingança dos Elfos e impedí-los de se voltarem contra os moradores.

Tudo que acontece no final de Elfos na Netflix

Felizmente, Kasper (o irmão de Josefine), Liv (a neta de Karen) e Møller (o aprendiz de Karen), desejam romper esse ciclo de violência. Uma grande briga acontece, e Karen é subitamente capturada por um elfo adulto.

Todos fogem, deixando Karen como uma “refeição final” para o líder das criaturas. O grupo também consegue ultrapassar a cerca elétrica, inicialmente retirada pelos pais de Josefine.

Kasper, Liv, Møller e Josefine saem a tempo, o que permite a nova ativação do perímetro. Os Elfos sentem a corrente elétrica e voltam para o mundo subterrâneo, aparentemente felizes por terem se livrado de Karen – a mulher que os manteve aprisionados por décadas.

Josefine fica com o coração partido por ter que se separar do pequeno Kee-ko, mas fica feliz em saber que o elfo voltou para o seio da família.

Møller assume o controle da ilha e promete ser mais benevolente e cuidadoso que Karen, retribuindo compaixão com empatia e entendimento. O personagem também consola Josefine, afirmando que a memória da jovem ficaria sempre viva em Kee-ko.

Quando a família deixa a ilha, Liv decide acompanhá-los – não apenas por cultivar uma crush em Kasper, mas também por nunca ter tido uma família de verdade.

Elfos termina com uma reviravolta surpreendente. Enquanto a família dorme no carro, sendo transportada pela balsa, Kee-ko aparece se segurando na parte de baixo do veículo.

Ou seja, o pequeno Elfo conseguiu superar a barreira mais uma vez. Com o final chocante, Elfos abre caminho para a produção de mais uma temporada.

A continuação de Elfos ainda não foi confirmada pela Netflix. Todos os episódios da série estão disponíveis na plataforma.