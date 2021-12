Elite brinca com OnlyFans em especial e pode ter separado casal

Elite celebrou nesta semana a estreia de Histórias Breves, uma espécie de derivado que serve como uma prévia para a aguardada 5ª temporada. Os novos episódios trouxeram grandes reviravoltas, como o possível término de um relacionamento, uma importante viagem pela Europa e até mesmo uma referência à plataforma OnlyFans.

De acordo com o site El Comercio, A História Curta de Samuel e Omar começa com uma má notícia para Samu. A mãe do personagem deixou de pagar o aluguel da casa por mais de três anos, e os filhos foram obrigados a compensar a dívida ou deixar o local.

Continua depois da publicidade

Com uma dívida de 21 mil euros, Samuel tem apenas 1 mês para ganhar o dinheiro necessário. É um golpe duro para o personagem, já que Samu perdeu muito nos últimos anos e se recusa a perder também a casa.

Para ganhar dinheiro, Samu faz vários trabalhos, mas com o tempo correndo, sente que a possibilidade de continuar morando no local fica cada vez mais distante.

As reviravoltas de Histórias Breves em Elite

Omar tem uma ideia que muda tudo: com a crescente popularidade da plataforma Only For You – uma versão ficítcia do OnlyFans, o personagem propõe a criação de um perfil no site erótico.

Samuel, no início, não gosta da ideia. Mas com a dificuldade para ganhar dinheiro, acaba aceitando.

Os dias passam com poucos acesso ao perfil, e nesse momento, Samuel tem uma ideia mais ousada: tirar fotos eróticas com o uniforme da escola.

Infelizmente, as fotos acabam sendo divulgadas em Las Encinas. Benjamin Blanco, o diretor da escola, fica sabendo do conteúdo erótico, e Ari, sua filha, também vê os registros.

A situação fica ainda mais complicada pelo fato de Ari também ser a namorada de Samu.

Ou seja, Samuel aparentemente perde tudo: sua posição na escola, seu trabalho no bar, e aparentemente, sua relação com Ari.

Rebeka e Cayetana chegam para aliviar a tristeza do personagem, e nesse momento, a ex de Samuel tem uma boa ideia. Ela decide também criar um perfil no Only For You com fotos de uniforme e convencer os amigos a fazer o mesmo.

Poucos minutos antes do desfecho do capítulo, Omar aparece dizendo que a ideia de Rebeka funcionou, e que vários colegas criaram perfis na plataforma erótica.

Além de levantar dinheiro para pagar a dívida de Samu, a atitude dos personagens convence o diretor Benjamín a permitir o retorno do jovem à escola.

A relação de Samu com Ari, no entanto, não é citada – o que pode indicar um término do casal na próxima temporada.

O episódio de Samuel em Elite: Histórias Breves já está disponível na Netflix; veja abaixo o trailer.