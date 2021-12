Elite: Fim de relação é decretado e novo romance é indicado em Histórias Breves

Alerta de spoilers

A segunda temporada de Elite Histórias Breves começou com o capítulo Phillipe Caye Felipe, trazendo um triângulo amoroso, o que justifica o título. Nesse especial da Netflix, os fãs viram o fim definitivo de uma relação para o possível nascimento de um novo romance.

O curta começa com Cayetana (Georgina Amorós) tentando uma nova relação com o personagem chamado Felipe (Àlex Monner). Porém, nem tudo fica bem já que Phillipe (Pol Granch) reaparece, mesmo com o que aconteceu com os dois na quarta temporada de Elite.

Ambientada no Natal, a história teve como foco Caye tentando superar Phillipe. Aos poucos, a personagem de Elite percebe que o ex sempre conseguiu o que queria por causa do poder e do dinheiro, dificilmente aceitando um “não”.

Para deixar o ex de lado de vez, Caye quer se envolver com um rapaz chamado Felipe, que trabalha em um centro de doação. Tudo parecia bem, até que Phillipe aparece por lá e causa uma cena, abrindo antigas feridas na personagem de Elite.

Após um momento de instabilidade, Caye toma uma decisão que pode fazer efeito na quinta temporada de Elite. A personagem tem uma conversa séria com Phillipe e afirma que apesar dos dois se amarem, eles não podem ficar juntos.

Após isso, a personagem de Elite recusa investidas do ex, deixando clara a posição dela. Ao mesmo tempo, Felipe, inicialmente, recusa um convite para sair com Caye.

Apesar disso, esse parece o início de uma relação que pode nascer na série da Netflix. Possivelmente, esse arco pode continuar na quinta temporada.

Elite está com a quinta temporada confirmada na Netflix

Elite ainda nem lançou a quinta temporada, mas a Netflix já confirma que um sexto ano está garantido. Com especiais de Histórias Breves 2, as histórias do quarto ano devem ser fechadas e ainda podem preparar os fãs para o quinto.

A quinta temporada de Elite contará com a introdução da atriz espanhola Isabel Garrido como uma nova estudante de Las Encinas, cuja identidade ainda não foi revelada. Além disso, terá a argentina Valentina Zenere como Sofía e o brasileiro André Lamoglia será Gonzalo.

Garrido é conhecida principalmente por sua performance como Nerea na série A Desordem que Ficou, também disponível na Netflix. Na elogiada produção, a atriz contracenou com Arón Piper.

Elite tem a intenção de compensar com novos personagens a saída de figuras queridas pelos fãs. Miguel Bernadieu e Arón Piper, os intérpretes de Guzmán e Ander, se despediram de seus personagens ao final da quarta temporada.

A identidade da personagem de Isabel Garrido ainda não foi revelada, mas a nova aluna pode se envolver em algumas das histórias mais chocantes de Elite.

A quarta temporada terminou com muitas pontas soltas: a morte de Armando, a relação de Rebeca e Mencía, e a conexão entre Samuel e Ari.

Elite deve chegar com a quinta temporada em 2022 na Netflix. Os outros dois episódios de Histórias Breves 2 são lançados em 20 e 23 de dezembro.