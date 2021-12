Elite: Revelado se Felipe volta após Histórias Breves

No primeiro episódio de Elite Histórias Breves 2, a Netflix apresentou um novo personagem na série espanhola. Felipe, interpretado por Àlex Monner, entra na história por ligação com Cayetana.

Após o episódio especial, muitos assinantes da Netflix ficaram com uma dúvida. Felipe retorna ou não para quinta temporada de Elite?

Apesar da produção ainda não ter dado uma resposta, os fãs podem esperar que sim. O ator Àlex Monner foi visto em fotos de gravações da quinta temporada do seriado.

O que indica o retorno é que o ator de Felipe foi visto ao lado de atores que não aparecem no especial de Elite Histórias Breves 2.

Apesar desse indicativo importante, ainda não há detalhes sobre a participação do personagem. Assim, não se sabe como ela pode ser e em quantos episódios pode acontecer.

Veja abaixo as imagens das gravações da quinta temporada na Netflix que trazem o ator de Elite.

A quinta temporada de Elite está confirmada na Netflix

Elite ainda nem lançou a quinta temporada, mas a Netflix já confirma que um sexto ano está garantido. Com especiais de Histórias Breves 2, as histórias do quarto ano devem ser fechadas e ainda podem preparar os fãs para o quinto.

A quinta temporada de Elite contará com a introdução da atriz espanhola Isabel Garrido como uma nova estudante de Las Encinas, cuja identidade ainda não foi revelada. Além disso, terá a argentina Valentina Zenere como Sofía e o brasileiro André Lamoglia será Gonzalo.

Garrido é conhecida principalmente por sua performance como Nerea na série A Desordem que Ficou, também disponível na Netflix. Na elogiada produção, a atriz contracenou com Arón Piper.

Elite tem a intenção de compensar com novos personagens a saída de figuras queridas pelos fãs. Miguel Bernadieu e Arón Piper, os intérpretes de Guzmán e Ander, se despediram de seus personagens ao final da quarta temporada.

A identidade da personagem de Isabel Garrido ainda não foi revelada, mas a nova aluna pode se envolver em algumas das histórias mais chocantes de Elite.

A quarta temporada terminou com muitas pontas soltas: a morte de Armando, a relação de Rebeca e Mencía, e a conexão entre Samuel e Ari.

Elite deve chegar com a quinta temporada em 2022 na Netflix. Os outros dois episódios de Histórias Breves 2 são lançados em 20 e 23 de dezembro.