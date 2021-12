Elite vira Malhação da Netflix e escala revelações da TV para nova temporada

Malhação serviu por muitos anos como a “escola de atores” da Rede Globo, sendo responsável pelos primeiros projetos de alguns dos astros mais famosos da emissora. Agora, Elite tem tudo para repetir o mesmo processo na Netflix, escalando revelações da TV e apresentando novos atores para o público mundial. A próxima temporada já deve seguir essa tendência; confira abaixo.

Com 4 temporadas já lançadas, Elite é uma das séries mais populares da Netflix. A produção espanhola acompanha os amores, dramas e dilemas dos alunos de Las Encinas, uma escola onde rola de tudo.

A 5ª temporada, que deve chegar em breve à plataforma, conta com a introdução do ator brasileiro André Lamoglia e da argentina Valentina Zenere.

Como Elite já está renovada até a 6ª temporada, a Netflix divulgou nesta semana novidades sobre o elenco do novo ano e confirmou a escalação de fenômenos da TV.

6ª temporada de Elite na Netflix – Elenco

A 6ª temporada de Elite, atualmente em pré-produção, teve nesta semana a confirmação de dois atores: Carmen Arrufat e Álvaro de Juana.

De acordo com o site Sensacine, Carmen Arrufat é considerada uma das atrizes-revelação do momento, principalmente na Espanha.

Arrufat foi alçada à fama por sua excelente performance no filme “La Inocencia”, lançado em 2019 e dirigido por Lucía Alemany.

Por sua atuação, Carmen foi indicada à categoria de Melhor Atriz Revelação no Prêmio Goya, um dos mais importantes do cinema espanhol.

Desde então, a atriz de Elite atuou nas séries espanholas “Diarios de la Cuarentena” e HIT, além do thriller “Todos Mienten”, de Pau Freixas, com previsão de estreia para 2022.

Não foram revelados detalhes sobre a personagem de Carmen Arrufat, mas já se sabe que ela será uma das novas alunas de Las Encinas.

Novo integrante do elenco de Elite

O outro integrante confirmado do elenco de Elite é Álvaro de Juana, ator madrilenho de 19 anos.

Também chamado de “revelação da TV”, Juana é conhecido principalmente pelas séries espanholas “Amar es Para Siempre”, “Vota Juan” e “Luimelia”.

Álvaro de Juana também é famoso por performances no teatro, tendo atuado em peças como Billy Elliot, O Rei Leão e Pulgarcito.

“Está sendo uma experiência enriquecedora, com muito companheirismo e profissionalismo”, comentou o ator sobre seu projeto recente.

Ainda não se sabe quais integrantes do elenco original de Elite voltarão na 6ª temporada. Tudo dependerá da trama do quinto ano, que deve estrear em 2022 na plataforma.

Todas as 4 temporadas já lançadas de Elite – além do derivado Histórias Curtas – estão disponíveis no catálogo brasileiro da Netflix.