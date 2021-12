Ellen Pompeo está convencendo as pessoas que Grey’s Anatomy deve acabar

Após 18 temporadas, Grey’s Anatomy está em uma encruzilhada. Há muitos rumores sobre o fim do drama médico e a protagonista Ellen Pompeo, a Meredith, acaba de alimentar mais eles.

Ao Insider, a atriz disse, mais uma vez, que está pronta para ver Grey’s Anatomy acabar e que está convencendo as pessoas para isso. Como se sabe, a estrela tem opinião importante em decisões sobre o futuro do seriado.

“Eu tento focar em convencer a todos que Grey’s Anatomy deve acabar. Eu sinto que sou ingênua em ficar perguntando, ‘Onde a história vai a seguir?’. E todo mundo fica, ‘Quem se importa, Ellen? Faz milhões de dólares”, declarou a estrela para o site.

A atriz concorda com os fãs e críticos que Grey’s Anatomy está atingindo um desfecho natural. Resta saber se será na 18ª temporada ou num futuro próximo.

O depois de Ellen Pompeo parece ser como empresária. A atriz de Meredith é co-fundadora da Betr Remedies, uma empresa de remédios que visa ajudar organizações sem fins-lucrativos que apoiam comunidades carentes.

Transmissão de Grey’s Anatomy no Brasil

Criada por Shonda Rhimes, Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios chegam em 25 de janeiro de 2022.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Netflix (até o fim de 2021), Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19 também está no Star+.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.