Em programa, ator de Round 6 vence desafio do biscoito contra apresentador

Um dos desafios mais icônicos de Round 6 (Squid Game) é o do biscoito, no qual os personagens precisam destacar as extremidades do biscoito, de acordo com a forma gravada neles.

Na série, o protagonista, Seong Gi-hun, tem o azar de ficar com um guarda-chuva e ele consegue destacar a forma que há dentro do biscoito lambendo-o para ficar mais fino.

Esse jogo foi recriado no programa de Stephen Colbert, que contou com a participação de Lee Jung-jae, que interpreta Gi-hun na série da Netflix.

Vemos os dois retirando biscoitos de caixas – Lee acaba ficando com um triângulo e Colbert com o guarda-chuva. O apresentador falha imediatamente, enquanto o astro de Round 6 (Squid Game) consegue destacar o triângulo apenas usando as mãos, sem precisar de um palito, como na série.

Veja abaixo.

Em Round 6 (Squid Game), 456 pessoas são convidadas a participar de uma misteriosa competição de sobrevivência chamada apenas de Squid Game.

Os participantes competem em uma série de jogos infantis tradicionais – mas com reviravoltas mortais – e colocam as vidas em risco em busca do prêmio de 45,6 bilhões de Wons (a moeda da Coreia do Sul). O valor equivale a aproximadamente 40 milhões de dólares.

Apenas um entre os participantes leva a bolada. Nesse cenário marcado por traições, ambição e muitos perigos, todos os concrrentes fazem de tudo para garantir o prêmio. Afinal de contas, o Squid Game só convida pessoas que realmente precisam de dinheiro, o que traz um nível maior de desespero à competição.

Round 6 (Squid Game) está disponível na Netflix.