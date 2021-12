Em segundo plano, personagem de The Witcher é mais perigoso do que parece

A 2ª temporada de The Witcher estreou recentemente na Netflix, e fez um ótimo trabalho ao desenvolver a trama e introduzir diversos novos personagens. Um deles é Sigismund Dijkstra, interpretado por Graham McTavish, um mestre de espiões do Reino de Redania. De acordo com o site Screen Rant, o personagem é bem mais perigoso do que parece; veja abaixo.

Na trama de The Witcher, o Reino de Redania é governado pelo Rei Vizimir II. Mas na verdade, Vizimir serve como uma espécie de marionete para Dijkstra e para a bruxa Philippa Eilhart, que tem o poder de mudar de forma.

São os dois personagens que têm nas mãos o poder verdadeiro de Redania, um dos principais reinos nas Guerras Nortenhas contra o Império de Nilfgaard.

Como o chefe da inteligência de Redania, o papel de Dijkstra é proteger os interesses do povo de Redania e de seu Rei – pelo menos no papel.

As verdadeiras intenções de Dijkstra em The Witcher

A 2ª temporada de The Witcher não revela muitos detalhes sobre as motivações e as verdadeiras intenções de Dijkstra – além de mostrar que o espião consegue arremessar facas com uma precisão letal e manipular os outros para alcançar os objetivos.

O visual de Dijkstra, marcado por um traje diplomático bastante chamativo, é o oposto exato de como um mestre de espiões deveria se vestir.

Dessa forma, o personagem de Graham McTavish é introduzido como uma figura colorida e intimidante, que parece não ligar para o que os outros pensam.

Nos jogos de The Witcher, Dijkstra era um espião de baixo escalão que galga as estruturas de Redania ao ajudar na eliminação de agentes externos no Reino.

Embora Dijkstra apareça em meio aos líderes mais importantes da nobreza de Redania, o espião tem uma origem humilde.

Na verdade, quando o Rei Vizimir promove o personagem ao posto de Líder da Inteligência de Redania, oferece a Dijkstra um título de nobreza falso, escondendo o fato do espião ser um plebeu.

Além disso, na saga original, Dijkstra e a feiticeira Philippa são amantes e parceiros no crime.

Dijkstra é quem controla todas as ações e decisões do Rei Vizimir. Philippa, por sua vez, tem o espião na palma das mãos.

Embora Dijkstra seja caracterizado principalmente como um antagonista, o personagem e Geralt acabam trabalhando juntos nos games.

O fato pode ser uma pista sobre os futuros acontecimentos da 3ª temporada de The Witcher, já confirmada pela Netflix.

A 2ª temporada de The Witcher está disponível na Netflix.