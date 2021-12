Emily em Paris: Após confusão, idade da personagem é revelada na Netflix

Lily Collins, de Emily em Paris, já especulou quantos anos a personagem dela tem na série da Netflix, mas errou feio. Após essa confusão, a segunda temporada revela exatamente a idade da protagonista.

Em entrevista prévia, a atriz de 32 anos falou sobre quantos anos acha que Emily tem no seriado (via Metro).

Continua depois da publicidade

“Não acredito que tenhamos dado um número específico para a idade dela, mas acho que ela acabou de sair da faculdade”, disse a atriz.

“Talvez esse seja o primeiro ano dela após se formar. Quero dizer que ela tem uns 22”, disse Lily à Vogue.

No entanto, a segunda temporada revela quantos anos tem a protagonista de Emily em Paris. Em uma cena em que a personagem anda no shopping, ela recebe a mensagem desejando a ela feliz aniversário. A mensagem deixa claro que ela tem 29 anos.

É um momento rápido, que aparece na tela do celular dela por alguns segundos, mas finalmente temos a resposta.

Mais sobre Emily em Paris

Criada por Darren Star, autor de Younger e Sex and the City, Emily em Paris traz Lily Collins como a protagonista homônima. Apresentada como uma executiva de marketing em Chicago, Emily se muda para Paris para revitalizar as redes sociais de um icônica grife de luxo.

Nos 10 primeiros episódios da série, Emily e seus novos colegas de trabalho aprendem uns com os outros, e usam suas experiências e visões coletivas para criar uma interessante estratégia comercial.

No segundo ano, Emily mostra que está se tornando cada vez mais francesa. Ao mesmo tempo, a personagem está com dúvidas em vários campos da vida dela, inclusive o amoroso – em que deve formar um triângulo amoroso.

O seriado ainda tem Philippine Leroy-Beaulieu e Ashley Park no elenco.

“Emily Cooper consegue o trabalho dos sonhos em Paris. Agora, ela precisa administrar a carreira, os amigos e o amor na Cidade Luz”, diz a sinopse oficial.

Emily em Paris está disponível na Netflix.