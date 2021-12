Emily em Paris provoca fãs com referência de Você

Alerta de spoilers

No fim da terceira temporada de Você (You), os fãs da Netflix começaram uma sugestão de crossover com Emily em Paris. Agora, no segundo ano do seriado de Lily Collins, a plataforma provoca os espectadores com uma referência.

Você conta a história do assassino em série Joe, que está sempre perseguindo alguma mulher antes de revelar a verdadeira face dele. No fim da terceira temporada, o personagem de You chega a Paris para tentar encontrar Marianne, a nova alma gêmea dele.

Apenas a cidade escolhida já mexeu com os fãs, uma vez que Emily em Paris se passa no mesmo cenário. Mas, na segunda temporada, a protagonista busca conselho com Luke.

A sugestão escolhida pelo personagem da Netflix deixou todos fãs surpresos. Claramente o serviço provocou os espectadores de Emily em Paris com a sugestão sobre Você.

“Não perca seu tempo com garotas pensando na Marianne número 1 ou na Marianne número 2. Apenas nunca namore uma garota chamada Marianne. Nunca”, diz o personagem citando o escritor Honoré de Balzac, mas fazendo todos lembrar de Você.

Além disso, a produção de Você cogita fazer a quarta temporada na França. Isso deve deixar os fãs malucos.

Mais sobre Emily em Paris na Netflix

Criada por Darren Star, autor de Younger e Sex and the City, Emily em Paris traz a citada Lily Collis como a protagonista homônima. Apresentada como uma executiva de marketing em Chicago, Emily se muda para Paris para revitalizar as redes sociais de um icônica grife de luxo.

Nos 10 primeiros episódios da série, Emily e seus novos colegas de trabalho aprendem uns com os outros, e usam suas experiências e visões coletivas para criar uma interessante estratégia comercial.

No segundo ano, Emily mostra que está se tornando cada vez mais francesa. Ao mesmo tempo, a personagem está com dúvidas em vários campos da vida dela, inclusive o amoroso – em que deve formar um triângulo amoroso.

O seriado ainda tem Philippine Leroy-Beaulieu e Ashley Park no elenco.

“Emily Cooper consegue o trabalho dos sonhos em Paris. Agora, ela precisa administrar a carreira, os amigos e o amor na Cidade Luz”, diz a sinopse oficial.

Emily em Paris tem duas temporadas na Netflix. Já Você (You) conta com três anos na plataforma.