Emily em Paris: Que horas sai a 2ª temporada na Netflix

Emily em Paris volta com a segunda temporada na Netflix em 22 de dezembro. O lançamento dos novos episódios deve acontecer às 4 horas da manhã no serviço.

Esse é o horário anunciado pela Netflix para a estreia de séries e filmes originais. O horário da meia-noite, que confunde muitos espectadores, serve para produções que não são originais.

Estrelada por Lily Collins, Emily em Paris fez grande sucesso com a primeira temporada. Mesmo com críticas e polêmicas, a audiência falou mais alto e um novo ano está chegando.

Vale lembrar sempre que a Netflix pode alterar o horário de lançamento. Isso é raro, mas acontece.

A parte final de La Casa de Papel, por exemplo, chegou 5h da manhã, enquanto o filme Lulli, com Larissa Manoela, chega 15h do dia 26 de dezembro.

De qualquer forma, a Netflix sempre avisa quando faz essas mudanças.

Mais sobre Emily em Paris na Netflix

Criada por Darren Star, autor de Younger e Sex and the City, Emily em Paris traz a citada Lily Collis como a protagonista homônima. Apresentada como uma executiva de marketing em Chicago, Emily se muda para Paris para revitalizar as redes sociais de um icônica grife de luxo.

Nos 10 primeiros episódios da série, Emily e seus novos colegas de trabalho aprendem uns com os outros, e usam suas experiências e visões coletivas para criar uma interessante estratégia comercial.

No segundo ano, Emily mostra que está se tornando cada vez mais francesa. Ao mesmo tempo, a personagem está com dúvidas em vários campos da vida dela, inclusive o amoroso – em que deve formar um triângulo amoroso.

O seriado ainda tem Philippine Leroy-Beaulieu e Ashley Park no elenco.

“Emily Cooper consegue o trabalho dos sonhos em Paris. Agora, ela precisa administrar a carreira, os amigos e o amor na Cidade Luz”, diz a sinopse oficial.

