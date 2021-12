Emily em Paris traz momento chocante ao estilo Game of Thrones

Contém spoilers

Emily em Paris retornou à Netflix com sua segunda temporada. Um dos novos episódios traz um momento chocante, e muito cômico, ao estilo de Game of Thrones.

A cena bizarra acontece no oitavo episódio da segunda temporada. Nela, Gerard tenta abrir um champanhe com uma espada para uma campanha de marketing.

Continua depois da publicidade

Depois de algumas tentativas fracassadas, um pequeno desastre acontece. Gerard acaba cortando a ponta do seu dedo com a espada.

Um pouco de sangue acaba respingando no rosto de Emily, e Camille desmaia depois de ver o ferimento. É uma cena que choca na mesma medida que diverte.

Gerard é levado ao hospital e tudo fica bem com ele. Mas é bom ele não tentar brincar com uma espada outra vez.

Mais sobre Emily em Paris

Criada por Darren Star, autor de Younger e Sex and the City, Emily em Paris traz Lily Collins como a protagonista homônima. Apresentada como uma executiva de marketing em Chicago, Emily se muda para Paris para revitalizar as redes sociais de um icônica grife de luxo.

Nos 10 primeiros episódios da série, Emily e seus novos colegas de trabalho aprendem uns com os outros, e usam suas experiências e visões coletivas para criar uma interessante estratégia comercial.

No segundo ano, Emily mostra que está se tornando cada vez mais francesa. Ao mesmo tempo, a personagem está com dúvidas em vários campos da vida dela, inclusive o amoroso – em que deve formar um triângulo amoroso.

O seriado ainda tem Philippine Leroy-Beaulieu e Ashley Park no elenco.

“Emily Cooper consegue o trabalho dos sonhos em Paris. Agora, ela precisa administrar a carreira, os amigos e o amor na Cidade Luz”, diz a sinopse oficial.

Emily em Paris está disponível na Netflix.