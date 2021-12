Entenda o que é a série revelada após The Witcher

A Netflix divulgou o trailer de The Witcher: A Origem, nova série derivada que gira em torno de dois acontecimentos importantíssimos da saga: a conjunção das esferas e a criação do primeiro bruxo.

Para quem já assistiu a segunda temporada de The Witcher, com Henry Cavill, a Conjunção das Esferas já deve ser familiar. Trata-se do evento cósmico que uniu o mundo dos monstros, ao dos elfos e ao dos humanos.

Com isso, foi formado o mundo que conhecemos na série principal. Esse evento é citado algumas vezes no segundo ano da série da Netflix, como quando falam sobre o leshen ancião, criaturas incapazes de reproduzir e que estão presentes desde a conjunção.

Esse encontro dos mundos, naturalmente, gera a necessidade de seres capazes de matar os monstros com mais facilidade – eis que são criados os primeiros bruxos.

Vale apontar que The Witcher: A Origem também mostrará o que aconteceu aos elfos logo após a Conjunção, acompanhando Éile, Fjall e Scian, conforme viajam pelo Continente.

Veja o trailer da derivada, abaixo.

Mais sobre The Witcher: A Origem

The Witcher: A Origem se passa 1200 anos antes dos eventos da série principal e introduzirá novos personagens a esse universo, alguns dos quais terão conexão com os personagens criados nos livros de Andrzej Sapkowski.

Esses personagens incluem Aevenien, mãe de Ithlinne, citada na segunda temporada de The Witcher. Aevenien é mencionada no livro O Sangue dos Elfos, mas não é explorada como personagem.

Outro personagem famoso pode estar envolvido na série, tendo em vista que rumores apontam que Jaskier, o bardo, será o narrador de The Witcher: A Origem.

O roteirista de The Witcher, Declan de Barra, será showrunner de A Origem. Ele trabalha junto de Lauren S. Hissrich e Tomek Baginski como produtor executivo.

Há outros projetos de The Witcher em desenvolvimento na Netflix, incluindo um anime sem título. Vale apontar que o filme animado The Witcher: Lenda do Lobo já foi lançado, sendo esse o primeiro derivado da franquia.

As duas temporadas da série com Henry Cavill estão disponíveis na Netflix.