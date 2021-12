Especial da Netflix enfurece espectadores com piada sobre Príncipe Philip

2021 Nunca Mais (Death to 2021) é o segundo especial de retrospectiva da Netflix, dessa vez tirando sarro dos eventos de 2021. Alguns espectadores acharam uma piada sobre o Príncipe Philip de mau gosto.

Trata-se de uma mistura de ficção com documentário, que aborda os principais temas do ano por meio de imagens de arquivos e participações de atores famosos interpretando versões caricatas e satirizadas de personalidades famosas (ou amálgamas de personalidades).

Uma das piadas fala sobre a morte do Príncipe Philip, dizendo que após a entrevista de Meghan Markle e o Príncipe Harry a Oprah, o duque de Edinburgo “abandonou a vida pública permanentemente, ao morrer”.

O especial da Netflix ainda fez um jogo de palavras, referindo-se ao príncipe Philip como duke of Deadinburgh.

Assinantes da Netflix reagem ao especial

Um espectador escreveu (via express): “2021 Nunca Mais (Death to 2021) é terrivelmente brilhante e caótico, mas a piada do Príncipe Phillip foi longe demais”.

“A piada do Príncipe Phillip foi um pouco longe demais e talvez um pouco desagradável… mas o resto do especial acertou em cheio”, escreveu outro espectador.

“Devo dizer que não costumo achar coisas assim engraçadas, mas gostei muito. No entanto, a piada do Príncipe Phillip não era necessária, ele merece muito mais respeito”, escreveu mais um fã.

“Esta retrospectiva cômica mistura filmagens de arquivo e esquetes roteirizados enquanto revisita todo o medo e prazer ocasional que 2021 tinha a oferecer”, diz a sinopse oficial do especial.

O elenco de 2021 Nunca Mais (Death to 2021) traz Hugh Grant, Joe Keery, William Jackson Harper, Lucy Liu, Tracey Ullman, Samson Kayo, Laurence Fishburne.

2021 Nunca Mais (Death to 2021) está disponível na Netflix.