ESTA é a série mais doentia da Netflix em 2021

Uma das séries do segundo semestre no catálogo da Netflix é Vingança Sabor Cereja. Absolutamente maluca, a série pode ser a “mais doentia” que a gigante do streaming lançou em 2021.

Quem fez essa afirmação foi o site Polygon, que publicou uma análise a respeito da série. Mas não leve a mal: no caso de Vingança Sabor Cereja, é uma coisa positiva.

Na trama, uma cineasta chega em Hollywood no início dos anos 90, determinada a transformar um de seus curtas em um projeto de cinema. Nesse ambiente alucinante, ela conhece um produtor que concorda em ajudá-la a concretizar a sua visão.

Esse produtor a trai, o que a leva a pedir a uma bruxa para amaldiçoá-lo. Infelizmente, isso acaba custando mais do que ela imaginava.

Em sua positiva análise sobre Vingança Sabor Cereja, o Polygon também destacou: “É uma história sobre poder e exploração, um suspense de vingança sombrio sobre uma mulher que quer punir o homem poderoso que a tirou de seu próprio sonho. A série usa seu toque oculto para complicar sua história de maneiras convincentes.”

A série da Netflix também teve uma boa recepção com o resto da crítica, com especialistas elogiando sua direção e suas performances. Parece que a gigante do streaming acertou em cheio com essa adição.

Mais sobre Vingança Sabor Cereja

Vingança Sabor Cereja é uma série de drama e terror criada por Nick Antosca e Lenore Zion, baseada no romance de mesmo nome de Todd Grimson.

A série é estrelada por Rosa Salazar, Catherine Keener, Eric Lange, Manny Jacinto e Jeff Ward.

Confira abaixo uma sinopse oficial divulgada pela Netflix.

“Lisa N. Nova (Rosa Salazar) chega a Los Angeles decidida a dirigir seu primeiro filme. Mas quando ela confia na pessoa errada e é apunhalada pelas costas, tudo muda e um projeto de sonho se transforma em pesadelo.”

“Este pesadelo em particular tem zumbis, assassinos, gatinhos sobrenaturais e uma bruxa misteriosa que gosta de lançar maldições sobre as pessoas. E Lisa vai ter que descobrir alguns segredos de seu próprio passado para sair viva.”

Vingança Sabor Cereja está agora disponível na Netflix.