Estrela de A Roda do Tempo explica romance lésbico na série

O mais recente episódio de A Roda do Tempo, no Amazon Prime Video, confirmou que Moiraine está em um relacionamento com outra mulher, Siuan Sanche, vivida por Sophie Okonedo. A atriz Rosamund Pike falou sobre esse romance da personagem dela.

Naturalmente, trata-se de um grande momento para séries de fantasia em geral, tendo em vista que a personagem central é lésbica, algo que não é mostrado explicitamente nos livros de Robert Jordan.

Continua depois da publicidade

“É surpreendente. É perigoso”, disse a atriz ao Out. “Isso acrescenta muitas camadas à personagem de Moiraine. E você percebe o que está em jogo para ela”.

“Acho que nem sempre percebemos, quando estamos em um filme ou série de TV, qual a importância cultural dela até mais tarde. Pode ser necessário um espectador de fora para enxergar isso”.

A estrela de A Roda do Tempo descreveu esse relacionamento como um “amor proibido”, com Moiraine arriscando ser separada da magia dela. “Se alguém ver mesmo de relance, significaria a morte”.

No entanto, o estigma não é por conta da homossexualidade e sim pela posição de Siuan.

Mais sobre A Roda do Tempo

A Roda do Tempo é uma série de fantasia ambientada em um mundo fictício e baseada em uma saga literária. A série do Amazon Prime Video é baseada na saga de Robert Jordan.

A Roda do Tempo acompanha a história de Moiraine, uma integrante da poderosa organização Aes Sedai – que é descrita como “um grupo formado apenas por mulheres que conseguem canalizar poderes mágicos e elementais”.

A protagonista reúne um grupo de cinco jovens que têm suas vilas destruídas pelos exércitos de Dark One, uma entidade terrível que objetiva destruir toda a existência.

Dentre esses cinco heróis – segundo os cálculos de Moiraine – está a reencarnação do Dragão, um antigo guerreiro e poderoso mago destinado a salvar o mundo da escuridão ou envolvê-lo de uma vez por todas nas forças das trevas.

A Roda do Tempo está disponível no Amazon Prime Video.