Estrela de Elite se rebelou contra os pais para se tornar atriz

Claudia Salas faz muito sucesso por ser a Rebeka de Elite, famosa série da Netflix. Mas, para alcançar essa fase, a atriz teve que primeiro se rebelar contra os pais.

O que acontece é que os pais da atriz de Elite não queriam que ela seguisse nessa profissão. A família queria ver Claudia Salas estudando e indo para a universidade.

Continua depois da publicidade

Ao SModa, Claudia Salas contou que quando completou 18 anos, tomou a decisão de ir contra a vontade dos pais. No começo, a atriz de Elite sentiu que foi difícil de contar o que queria para família.

“Quando completei 18 anos, disse para meus pais que não queria estudar, que queria ser atriz. No começo pode ser difícil para família, que quer que você escolha um caminho de estabilidade. Mas, logo aceitaram. E eu me joguei e tive muita sorte também”, contou a atriz de Rebeka.

Como a família de Claudia Salas não era acostumada com a fama, a estrela da Netflix precisou até mudar a abordagem para lidar com o sucesso conquistado em Elite.

“Cuidar da nossa cabeça é muito importante. Igual quando vamos ao médico para cuidar do nosso corpo. É sobre estar com os pés no chão e entender que pode ser um momento passageiro. A fama pode ser muito bonita, mas igual ela vem, ela se vai”, revelou a estrela sobre fazer terapia para ajudá-la.

Além de Histórias Breves, Elite tem quinta temporada confirmada na Netflix

Elite ainda nem lançou a quinta temporada, mas a Netflix já confirma que um sexto ano está garantido. Além disso, com especiais de Histórias Breves 2, as histórias do quarto ano devem ser fechadas e ainda podem preparar os fãs para o quinto.

A quinta temporada de Elite contará com a introdução da atriz espanhola Isabel Garrido como uma nova estudante de Las Encinas, cuja identidade ainda não foi revelada. Além disso, terá a argentina Valentina Zenere como Sofía e o brasileiro André Lamoglia será Gonzalo.

Garrido é conhecida principalmente por sua performance como Nerea na série A Desordem que Ficou, também disponível na Netflix. Na elogiada produção, a atriz contracenou com Arón Piper.

Elite tem a intenção de compensar com novos personagens a saída de figuras queridas pelos fãs. Miguel Bernadieu e Arón Piper, os intérpretes de Guzmán e Ander, se despediram de seus personagens ao final da quarta temporada.

A identidade da personagem de Isabel Garrido ainda não foi revelada, mas a nova aluna pode se envolver em algumas das histórias mais chocantes de Elite.

A quarta temporada terminou com muitas pontas soltas: a morte de Armando, a relação de Rebeca e Mencía, e a conexão entre Samuel e Ari.

Elite deve chegar com a quinta temporada em 2022 na Netflix. Histórias Breves 2 tem um capítulo disponível e outros dois são lançados em 20 e 23 de dezembro.